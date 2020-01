Ford investe 42 milioni di euro nella produzione dei nuovi modelli ibridi

Ford investirà 42 milioni di euro presso lo stabilimento produttivo di Valencia, in Spagna, per supportare la strategia di elettrificazione del brand con una struttura dedicata all’assemblaggio delle batterie all’avanguardia, oltre all’introduzione delle linee produttive di S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid.

Le due nuove linee consentiranno la produzione delle batterie agli ioni di litio che alimenteranno nuova Kuga Plug-In Hybrid e Hybrid, S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid. La produzione avverrà in parallelo con quella dei veicoli stessi, per una maggiore efficienza produttiva e sostenibilità. Realizzata grazie a un investimento di 24 milioni di euro, la nuova struttura di assemblaggio delle batterie sarà completamente operativa da settembre di quest’anno.

Quando verranno introdotti, all’inizio del 2021, S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid offriranno una maggiore efficienza, emissioni di CO 2 ridotte e un nuovo stile distintivo. La gamma elettrificata Ford offrirà un’alternativa convincente ai modelli diesel Ford EcoBlue senza comprometterne lo spazio interno, il comfort o la versatilità.

La produzione delle nuove versioni elettrificate di S-MAX e Galaxy Hybrid - alimentate da un motore a benzina Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico, generatore e una batteria agli ioni-litio – è consentita da un ulteriore investimento di 8 milioni di euro per l’implementazione di nuove strumentazioni e dagli aggiornamenti della catena di montaggio dell’impianto Ford di Valencia. Inoltre, la produzione di nuova Kuga Hybrid sarà sostenuta da un investimento di 10 milioni di euro. Ford ha annunciato l’introduzione di 14 veicoli elettrificati, in Europa, entro la fine del 2020.

“L’elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto, stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Stuart Rowley,President Ford of Europe. “Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite di automobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022”.

Dal 2011, l’Ovale Blu ha investito 3 miliardi di euro presso lo stabilimento di Valencia, inclusi 750 milioni di euro per sostenere la produzione di Kuga, la Ford più elettrificata di sempre, con una gamma completa che include Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid e Kuga Hybrid (**).

S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid

S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid condividono la più recente architettura full-hybrid di Ford introdotta a bordo della nuova Kuga Hybrid, che incorpora una batteria agli ioni di litio montata in una struttura resistente agli urti e impermeabile sotto il pianale dell’auto, per un uso più efficiente dello spazio.

S-MAX Hybrid sarà disponibile nelle configurazioni a cinque e sette posti e manterrà inalterato il volume di spazio di carico esistente (fino a 2.200 litri), per la versione a cinque posti. Il Galaxy Hybrid, disponibile di serie a 7 posti, offrirà ai clienti grandi doti di versatilità e comfort, con volume dello spazio di carico fino a 2.339 litri. (*)

Supportati da un cambio automatico power-split, i propulsori di S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid saranno in grado di scaricare a terra 200 CV e 210 Nm di coppia, con maggiore potenza e capacità di accelerazione rispetto ai classici modelli diesel Ford EcoBlue – oltre a una portata per il rimorchio da 1.500 kg.

Con la possibilità di vivere un’esperienza di guida precisa e reattiva, sia in modalità completamente elettrica sia combinata benzina-elettrica, i modelli garantiranno emissioni di CO 2 da 140 g/km di (WLTP) ed emissioni di NOx significativamente ridotte. (**)

Altre tecnologie progettate per aiutare i conducenti a ottimizzare l’efficienza senza sacrificare il comfort includono:

o La frenata rigenerativa che cattura fino al 90% dell’energia cinetica che normalmente andrebbe persa

o Interfaccia SmartGauge di Ford per il monitoraggio del consumo di carburante e di batteria, con funzionalità tra cui il Brake Coach che incoraggia la frenata graduale per aiutare nel ricaricare le batterie

Ford S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid si uniranno alle line-up dei modelli già esistenti, che hanno venduto rispettivamente quasi 125.000 e 69.000 esemplari dall’introduzione delle ultime generazioni nel 2015. Ford S-MAX ha registrato un aumento del 9% delle vendite tra Gennaio e novembre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Presso lo stabilimento Ford di Valencia, l’Ovale Blu produce anche Mondeo Hybrid e Mondeo Hybrid wagon.