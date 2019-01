Ford: la Mondeo diventa ibrida

La casa americana si affida alla tecnologia ibrida per rilanciare uno dei suoi best seller d’eccellenza: la Mondeo. Proprio in questi giorni, infatti, è esposta negli stand Ford di Bruxelles, risultando di fatto una delle migliori attrazione dell’intero Salone.

“Ford Mondeo Hybrid offre, oggi, un’esperienza premium, garantita anche dal nuovo cambio automatico e dalla sua silenziosa capacità di movimento”, ha affermato Roelant de Waard, Vice president, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. “Grazie ai bassi valori di CO2, ci aspettiamo che le vendite di Mondeo Hybrid valgano il 50% del totale”.

Mondeo Hybrid wagon consentirà ai clienti che hanno bisogno di una maggiore capacità di carico, di trarre vantaggio dall’efficienza di un propulsore elettrico, pur mantenendo driving dynamics offerte da un tradizionale motore termico.

Design esclusivo

Il rinnovamento delle linee del design che ha coinvolto Mondeo, sia degli esterni sia degli interni, esalta il fascino premium ed esclusivo dei diversi modelli a quattro porte, cinque porte e wagon, oggi disponibile anche nelle declinazioni Titanium, ST-Line e Vignale.

Fra le grandi novità estetiche, la griglia trapezoidale superiore più armonica, per un effetto visivo di maggiore profondità, finiture cromate della barra orizzontale per i modelli Titanium; finiture in colore nero per i modelli ST-Line ed esclusiva finitura "flying-V", color argento satinato, per i modelli Vignale. E’ stata ridisegnata anche la griglia inferiore, per fondersi con i nuovi diffusori fendinebbia per i modelli Titanium e Vignale e con finiture sportive per i modelli ST-Line. Nuovi sono anche i fari fendinebbia e luci diurne a LED e la fascia paraurti sportiva con spoiler inferiore più pronunciato. Nel posteriore, spiccano i nuovi gruppi ottici.

Per quanto riguarda i cerchi, infine, sono disponibili nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici, oltre all’option Liquid Aluminium sui cerchi in lega da 19 pollici. La cartella colori si arricchisce di nuove esclusive tonalità che includono i colori Blue Panther per Vignale, il grigio Stealth per il modello ST-Line e il nuovo Urban Teal disponibile per l’intera gamma Mondeo.

Anche gli interni, oggi rinnovati, presentano nuovi tessuti per sedili, nuove appliques per le maniglie delle porte e nuove elementi decorativi esclusivi nei modelli Titanium, ST-Line e Vignale. L’aggiunta della manopola del cambio (e-shifter) per i modelli dotati di trasmissione automatica a otto velocità, consente di liberare spazio aggiuntivo nella consolle centrale, dove è ora comodamente posizionata una porta USB, per caricare i dispositivi mobili o accedere ai supporti portatili.

Il motore

Il motore ibrido ha una potenza di 187 CV e combina un motore a benzina 2.0 a ciclo Atkinson, un motore elettrico con generatore e batteria agli ioni di litio da 1.4 kWh, e una trasmissione automatica a 8 rapporti sviluppata da Ford.

La tecnologia di frenata rigenerativa recupera fino al 90% dell’energia normalmente persa durante la frenata, per ricaricare la batteria, contribuendo al raggiungimento di 96 g/km di emissioni di CO2 e un’efficienza nei consumi di carburante da 4.2 l/100 km, per la versione quattro porte, e 101 g/km di emissioni di CO2 e un efficienza nei consumi di carburante da 4.4 l/100 km, per la versione wagon.

E’ disponibile anche un nuovo Diesel

Per la Mondeo di ultima generazione c’è anche il nuovo motore diesel EcoBlue 2.0 di Ford, disponibile in due potenze: da 150 CV, con consumi da 4,5 l/100 km ed emissioni CO2 da 118 g/km e da 190 CV, con consumi da 4,9 l/100 km ed emissioni CO2 da 130 g/km.

Un sistema di aspirazione integrato, progettato per ottimizzare la respirazione del motore; un turbocompressore a bassa inerzia che migliora la coppia ai bassi regimi; il sistema di iniezione common-rail ad alta pressione e il nuovo sistema SCR di serie, che contribuisce alla riduzione del NOx, rendono questo nuovo motore più reattivo, silenzioso e preciso rispetto al motore 2.0 TDCi precedente, permettendogli di soddisfare gli ultimi severi standard sulle emissioni Euro 6.2 (Euro 6d Temp). Da segnalare, per entrambi, la possibilità di essere abbinati alla nuova trasmissione automatica a 8 rapporti che, secondo Ford, “garantisce prestazioni reattive e cambi di marcia fluidi e veloci”.

Un nuovo cambio automatico

Il nuovo cambio automatico a otto rapporti di Ford, offerto con i motori 2.0 EcoBlue da 150 CV e 190 CV, include anche l’Adaptive Shift Scheduling (valuta i diversi stili di guida per ottimizzare i tempi di cambio marcia. Il sistema è in grado di identificare le pendenze in salita e in discesa e le curve strette e di regolare, di conseguenza, i cambi di marcia per un’esperienza di guida più stabile, coinvolgente e precisa) e l’Adaptive Shift Quality Control (valuta le informazioni dell’ambiente circostante e del veicolo per regolare la pressione della frizione e ottenere cambi di marcia uniformi).

Per le versioni Diesel c’è anche l’Intelligent All-Wheel Drive

Inoltre, i modelli di Mondeo con motore 2.0 EcoBlue possono essere equipaggiati con Intelligent All-Wheel Drive. Questa tecnologia valuta il livello di aderenza delle ruote alla superficie della strada e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra l’asse posteriore e quello anteriore, in base alle condizioni di guida, adeguandola in soli 20 millisecondi, meno di un battito di ciglia. La trazione integrale intelligente Ford garantisce una transizione fluida della coppia fra tutte e 4 le ruote, per una maggiore aderenza alla strada, specialmente in condizioni scivolose.