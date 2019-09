Ford partecipa all’Edizione 2019 del Milan Games Week

Al Milan Games Week 23019 , il più importante appuntamento annuale italiano, non poteva mancare Ford. dedicato al mondo del gaming, che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 27 al 29 settembre.

La presenza dell’Ovale Blu al Milan Games Week si inserisce nel percorso che porta Ford Italia a presidiare, in modo sempre più ampio, il dinamico e variegato universo dei gamer.

Applicazione reale dell’approccio out of the box, il pensiero gamificato, porta a una riflessione innovativa, in grado di sviluppare soluzioni non convenzionali a problematiche concrete, per trasformare alcuni aspetti dell’esperienza quotidiana.

Oltre a essere uno scenario ideale per la nascita di forme innovative e alternative del pensiero, rappresenta una dimensione all’interno della quale è possibile parlare direttamente alle nuove generazioni.

L’approccio comunicativo si sviluppa coinvolgendo attivamente i più giovani attraverso l’experience di gioco, che realizza, virtualmente, la possibilità di guidare alcune delle più famose e adrenaliniche Ford Performance Cars. Queste sono l’espressione più elevata ed esclusiva del DNA sportivo dell’Ovale Blu, frutto dell’impegno dell’eclettico team globale Ford Performance, all’interno del quale sono confluiti sia i team regionali Ford RS e Ford SVT, sia il gruppo Ford Racing, dedicato al motorsport e all’elaborazione after-market.

Il team globale Ford Performance, grazie all’applicazione della strategia Innovation Through Performance, rappresenta un laboratorio di ricerca e sviluppo, all’interno del quale vengono condivise tecnologie, competenze, esperienze e risultati, per ideare nuovi modelli globali ad alte prestazioni, le cui innovazioni sono integrate nel processo di democratizzazione della tecnologia, che da sempre contraddistingue Ford.

Protagonista il nuovo Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, sviluppata dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell’off-road - espressione dell’unione tra mondo reale e virtuale.

Il nuovo Ranger Raptor è la declinazione performance del vehicle utility più apprezzato dai clienti italiani. Le sospensioni sono state realizzate per garantire prestazioni ottimali durante gli impieghi più gravosi, come ad esempio l’utilizzo su superfici accidentate, ma offrire, al contempo, un’esperienza di una guida fluida in caso di utilizzo su aree urbane o su autostrade.

Infatti, come espressione della sua anima performance, il Ranger Raptor è stato scelto per essere tra i protagonisti del nuovo capitolo dell’entusiasmante gioco di corse Forza Horizon 4 per Xbox pensato per offrire ai gamer momenti di pura adrenalina anche nei circuiti virtuali.

Ford sarà presente al Padiglione 12 – Stand D14 presso lo spazio Tech Princess della Games Week fino al 29 settembre.