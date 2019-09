Ford presenta l’app FordPass Pro dedicata ai clienti business delle piccole

Ford ha presentato la nuova app FordPass Pro dedicata ai clienti dei veicoli commerciali e delle piccole flotte per supportarli nella gestione dei loro veicoli affinché siano sempre connessi, sicuri ed efficienti.

FordPass Pro è una nuova app sviluppata per coloro che utilizzano vetture e veicoli commerciali come strumento di lavoro, e per i quali la perfetta operatività, minimizzando i tempi di fermo, è fondamentale per il proprio business. FordPass Pro permette di gestire piccole flotte, fino a cinque veicoli Ford, da un unico account.

“Il tempo è prezioso per i piccoli imprenditori, motivo per cui ci concentriamo sulla fornitura di soluzioni tecnologiche semplici, ma che sappiamo, potranno fare la differenza”, ha affermato Richard Bunn, Director FordPass, Ford Mobility Europe. “La nuova app FordPass Pro aiuterà i nostri clienti a dedicare meno tempo alla gestione dei loro veicoli e più tempo a rendere la loro attività un successo.”

L’app FordPass Pro fornisce gli strumenti necessari alle piccole aziende per gestire fino a cinque veicoli con un’unica interfaccia. Le caratteristiche includono:

Check-in : permette di avere le informazioni più importanti sullo status del veicolo direttamente sulla schermata principale - a esempio la visualizzazione dei livelli di AdBlue, in modo che i proprietari sappiano quando fare rifornimento

: permette di avere le informazioni più importanti sullo status del veicolo direttamente sulla schermata principale - a esempio la visualizzazione dei livelli di AdBlue, in modo che i proprietari sappiano quando fare rifornimento Mappa : consente ai proprietari di geolocalizzare i veicoli all’inizio o alla fine della giornata, aiutandoli a ritrovarli nei parcheggi o nei luoghi di lavoro più affollati

: consente ai proprietari di geolocalizzare i veicoli all’inizio o alla fine della giornata, aiutandoli a ritrovarli nei parcheggi o nei luoghi di lavoro più affollati Centro di comando : fornisce la sicurezza che i veicoli e il loro contenuto siano sempre al sicuro, consentendo una gestione indipendente dell’apertura e chiusura sia per la cabina sia per il vano di carico

fornisce la sicurezza che i veicoli e il loro contenuto siano sempre al sicuro, consentendo una gestione indipendente dell’apertura e chiusura sia per la cabina sia per il vano di carico Stato veicoli : offre visibilità dei principali indicatori dello status del veicolo, inclusi i livelli di carburante, i livelli dell’olio e la pressione degli pneumatici, aiutando i proprietari a ridurne l’usura riducendo i consumi di carburante

: offre visibilità dei principali indicatori dello status del veicolo, inclusi i livelli di carburante, i livelli dell’olio e la pressione degli pneumatici, aiutando i proprietari a ridurne l’usura riducendo i consumi di carburante Notifiche allarme : permette di gestire le notifiche relative all’allarme antifurto dei veicoli informando immediatamente i proprietari in caso di attivazione

: permette di gestire le notifiche relative all’allarme antifurto dei veicoli informando immediatamente i proprietari in caso di attivazione Avviamento a distanza: consente l’avviamento da remoto su veicoli con cambio automatico - ideale per garantire che i mezzi siano riscaldati, sbrinati e pronti per il lavoro nei turni di prima mattina

Lo sviluppo dell’app FordPass Pro prevede il lancio continuo di nuove funzionalità e miglioramenti. Nel prossimo futuro, Ford implementerà per esempio la funzione di sicurezza potenziata Guard Mode per consentire ai proprietari di veicoli equipaggiati con il modem di bordo FordPass Connect di essere avvisati di qualsiasi attività all’interno del loro veicolo. Il Guard Mode permette anche di inibire completamente l’avviamento del mezzo, una funzione utile a mettere in sicurezza i veicoli alla fine della giornata lavorativa, fornendo un ulteriore livello di sicurezza e fiducia. La funzione Service Booking, la prenotazione degli interventi di manutenzione online, anche questa prossima al lancio, aiuterà i proprietari a gestire in modo proattivo la manutenzione dei loro veicoli analizzando lo stato dei componenti di bordo e permettendo di ridurre i tempi di fermo.

L’app FordPass Pro è compatibile con gli smartphone Apple e Android ed è disponibile nell’Apple App Store e nel Google Play Store nel Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Francia, ulteriori mercati saranno aggiunti in futuro.

FordPass Pro supporterà imprenditori autonomi e le piccole imprese, mentre i clienti delle grandi flotte continueranno a poter sfruttare le potenzialità delle soluzioni di Ford Telematics e Ford Data Services, sviluppate dal team Ford Commercial Solutions. (*)