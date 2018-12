Ford presenta la Edge di nuova generazione

Pensato per i clienti europei l’Edge è il SUV più innovativo dell’intera produzione della Casa dell’Ovale Blu. Particolare attenzione è dedicata all’assistenza di guida tramite sensori e telecamere, così come a sistemi ideati per rendere il viaggio più confortevole e sicuro come il Ford Co-Pilot360, l’Adaptive Cruise Control Stop&Go, il Lane Centring Assist, l’Evasive Steering Assist e il Cross Traffic Alert.

Tra le novità il modem integrato FordPass Connect, per la connettività in movimento, il pad di ricarica wirless, il SYNC 3 con touchscreen da 8” e il sistema audio premium B&O da 1000 watt e 12 speaker.

Sul fronte motore la vettura è dotata di diesel EcoBlu 2.0 da 238 cv con sistema bi-turbo in abbinamento al cambio automatico a 8 marce. Il nuovo sistema Ford Intelligent Alla Wheel Drive concede inoltre la possibilità di passare automaticamente dalla trazione integrale a quella a due ruote motrici a seconda delle esigenze per ottimizzare la manovrabilità e l’efficienza nei consumi del carburante. A questo proposito la nuova modalità è dotata di un software a intelligenza artificiale in grado di determinare il tipo di trazione necessario in appena 10 millisecondi.

“Con questo SUV ci siamo posti l’obiettivo di agevolare coloro che trascorrono molto tempo al volante nel traffico e rendere la loro esperienza versatile e sostenibile”, ha spiegato Roelan de Waard, vice presidente marketing e vendite del gruppo Ford Europa.

La nuova generazione di Edge dispone anche di un display digitale 3D che consente di personalizzare il layout del pannello strumenti in base alle proprie preferenze e di scegliere tra sette colori.

Tra le dotazioni premium, il tetto panoramico, i sedili anteriori climatizzati e quelli posteriori riscaldabili, così come il volante.

Gli interni sono spaziosi e nella zona del tunnel centrale è stato creato lo spazio per un porta-bibite regolabile, oltre ad un ampio vano oggetti ideale anche per tablet e libri. Il freno di stazionamento e il Rotatory Gear Shift offrono ulteriore spazio al guidatore e al passeggero anteriore.

Come detto la Edge è disponibile in tre versioni: l’elegante Titanium,audace nei cerchi in lega da 19”, barre al tetto cromate, spoiler e luci di cortesia all’interno; la sportiva ST-Line caratterizzata da paraurti e minigonne in tinta con la carrozzeria, griglia frontale superiore con finiture nere, cerchi in lega da 20” di serie bruniti, doppio scarico con finiture cromate e sedili e volante in pelle parziale traforata; e l’esclusiva Vignale. Questa fonde il design contemporaneo con l’artigianato tradizionale. Le finiture includono il design della griglia superiore esagonale in stile Ford Vignale con finitura mat e contorni cromati, come le linee dei fendinebbia e cerchi in lega d a20”. All’interno i sedili sono in pelle al 100% e riportano il classico motivo esagonale del modello, così come le portiere, il bracciolo e la console centrale fino al cruscotto.

Ogni allestimento possiede delle sue caratteristiche interne ed esterne peculiari per fornire un look più dinamico contemporaneo.

Infine, è stato rielaborato anche il sistema di illuminazione per aumentare la sicurezza e rendere più visibile il veicolo quando in strada. I fari e i gruppi ottici posteriori a LED, di serie, sono stati integrati con le luci diurne a LED.