Ford Social Home: a Milano Ford inaugura un nuovo spazio per eventi

A Milano apre il nuovo spazio firmato Ford: ecco la Ford Social Home

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso dal Ford Social Restaurant, che attraverso una serie di ‘digital dinner’ ha dato l’opportunità agli ospiti di seguire e commentare sui social le puntate della quinta edizione di MasterChef Italia, Ford torna per la sesta edizione del più celebre tra i talent show culinari – in onda tutti i giovedì sera su Sky Uno HD e prodotto da Endemol Shine Italy – andando oltre il semplice placement, con la EcoSport official transportation car del programma e confessionale di tutti i concorrenti eliminati, aprendo le porte della Ford Social Home.

Ford Social Home: un nuovo temporary space nel cuore di Milano

La Ford Social Home, attiva nel cuore di Milano, è un temporary space in modalità ‘always on’ realizzato dalla Ford per elevare il livello di coinvolgimento degli ospiti delle MasterChef Night, le serate organizzate per seguire e commentare sui social le puntate della sesta edizione di MasterChef Italia. Il maggior coinvolgimento degli ospiti è, inoltre, supportato dalle innovative capacità di interazione che intrinsecamente caratterizzano la nuova location.

Ford Social Home: uno spazio tecnologico e interconnesso

La Ford Social Home è, infatti, uno spazio tecnologico e interconnesso, dove le persone possono interagire, ad esempio specchiandosi nell’Interactive Mirror, uno ‘specchio parlante’ che previa risposta ad alcune domande è in grado di delineare il profilo appropriato di coloro che lo utilizzano, o sedersi alla Smart Table, una ‘tavola ricettario’ dove è possibile giocare con ricette e preparazioni, o ancora, scattare foto al Selfie Wall, una ‘cornice digitale e connessa’ dove i selfie possono essere condivisi online appena dopo lo scatto.

Per commentare il talent su Twitter, la gamma di tool tecnologici della Ford Social Home è completata dal Twitter Wall, il ‘3° schermo’ oltre al primary screen della tv e al secondary dello smartphone, aggiornato all’ultimo tweet, che attraversa verticalmente i 2 livelli del temporary space e che vedrà protagonisti i tweet più originali pubblicati con l’hashtag #FordSocialHome, nonché i contenuti sviluppati dal team di creativi che avrà modo di interpretare e declinare live, con ironia e originalità, tutto ciò che accadrà durante le puntate del celebre talent show culinario.

Ford Social Home: una nuova location per ospitare foodstar, webstar e influencer

Foodstar, webstar e influencer si incontreranno alla Ford Social Home, allestita nel cuore di Milano, presso lo spazio Bou-tek in Via Maurizio Gonzaga 7, ogni giovedì sera, dal 12 gennaio fino alla fine del programma, il 9 marzo, per seguire le puntate di MasterChef Italia e commentarle live sui social. Ma non saranno gli unici ad avere accesso alle serate: tutti i fan di Ford Italia e di MasterChef Italia potranno, infatti, richiedere un invito per partecipare ad una delle 9 MasterChef Night, registrandosi su www.fordsocialhome.it.

L’experience alla Ford Social Home sarà introdotta ogni sera da un ‘padrone di casa’ d’eccezione, l’eclettico e versatile conduttore Francesco Facchinetti, una webstar che conta su un seguito social di oltre 2 milioni di follower e fan, e che intratterrà gli ospiti della serata e coinvolgerà i concorrenti eliminati nella puntata precedente di MasterChef in esibizioni di show cooking. Facchinetti si alternerà nelle varie serate con altri personaggi dello spettacolo ad alta vocazione social.