Ford: svelata la nuova Puma Titanium X

L’Ovale Blu ha svelato la nuova Puma Titanium X che verrà esposta, per la prima volta a un evento dedicato al pubblico, in occasione del Salone di Francoforte. Il crossover di ispirazione SUV è il primo modello nel suo segmento a offrire, il Lumbar Massage Seat, il sedile con massaggio lombare ed è caratterizzata da dettagli distintivi come i sedili con rivestimenti rimovibili e lavabili, il pad di ricarica wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento, l’Hands-free Tailgate, l’apertura e chiusura del portellone senza l’uso delle mani, oltre al sistema audio premium B&O.

Design distintivo

Il design esterno di Puma Titanium X si distingue per i passaruota più pronunciati, che derivano dall’ottimizzazione della piattaforma B-car di Ford, sono arricchiti da esclusivi cerchi in lega da 18’’ a 10 razze Pearl Grey. Le superfici evocative e l’espressivo frontale di Puma, nella versione Titanium X vengono esaltate da finiture in colore nero lucido e cromate per la griglia a nido d’ape e per le cornici dei fendinebbia integrate nelle funzionali prese d’aria anteriori a cortina. Gli specchietti retrovisori laterali, dello stesso colore della carrozzeria, sono riscaldabili e includono indicatori di direzione integrati e luci ad hoc che illuminano il terreno adiacente alla porta quando viene aperta.

Specifiche premium di serie

Le specifiche premium previste di serie a bordo di Puma Titanium X comprendono i rivestimenti dei sedili, rimovibili e lavabili, dotati di un elegante sistema integrato di cerniere che consente di rimuoverli facilmente utilizzando una sola mano. Il comfort non manca grazie ai sedili anteriori con funzione massaggio lombare che si azionano con la semplice pressione di un pulsante e sono dotati di un sistema di massaggio regolabile, con direzioni di scorrimento e tre livelli di intensità. Le parti gonfiabili consentono di modulare in modo incrementale le sommità superiori, centrali e inferiori dello schienale, aiutando guidatore e passeggero a reclinare con precisione la posizione di seduta per un maggiore comfort. Gli interni di Puma Titanium X sono ulteriormente arricchiti dal volante in pelle, da applicazioni effetto legno che rivestono la lunetta del quadro strumenti e il cruscotto, e da inserti in tessuto a motivi geometrici per gli interni delle portiere.

Tecnologie innovative

Appena sotto il cruscotto si trova il pad di ricarica wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento automaticamente dopo avere rilevato i dispositivi compatibili, evitando così di occupare uno dei due ingressi USB di Puma con il cavo di ricarica. I dispositivi possono rimanere collegati tramite Bluetooth al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3 durante l’utilizzo del pad di ricarica wireless, consentendo ai driver di Puma di controllare le funzioni di audio, navigazione e gli smartphone connessi, utilizzando semplici comandi vocali e compatibilità, senza costi aggiuntivi, con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, è disponibile il sistema audio premium B&O da 575 watt e 10 altoparlanti. Il comfort di serie è arricchito dal controllo elettronico automatico della temperatura dual-zone, tergicristalli automatici con rilevamento della pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Tecnologia Mild-hybrid

L’EcoBoost Hybrid è stato creato su misura per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. Infatti, la tecnologia EcoBoost Hybrid potenzia il motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l’alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. Il BISG funge anche da motore, integrandosi perfettamente con il motore a tre cilindri, utilizza l’energia accumulata per fornire assistenza alla coppia elettrica del motore durante la guida e l’accelerazione normale, oltre a far funzionare gli accessori elettrici del veicolo. Offerto con potenza da 125 e 155 CV, la motorizzazione Mild-Hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria e quando utilizzare la carica della batteria immagazzinata.

Tecnologie di assistenza alla guida

La gamma di tecnologie standard di assistenza alla guida include il sistema Ford Lane-Keeping, ulteriormente migliorato con la funzionalità Road Edge Detection. La nuova funzionalità è ora in grado di riconoscere gli eventuali cambiamenti del manto stradale, dall’asfalto a una superficie impervia come un ciglio erboso o ghiaia. Il sistema può applicare la coppia per evitare che il veicolo perda aderenza. Inoltre, il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection, è in grado di rilevare pedoni presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo. In caso di potenziale collisione e di una mancata risposta da parte del conducente, il sistema applica automaticamente i freni, in modo da ridurre la pericolosità di alcune collisioni frontali che coinvolgono veicoli e pedoni o per aiutare i conducenti ad evitare del tutto gli impatti. Inoltre, è disponibile l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring supportati dalla nuova funzionalità Local Hazard Information. Abilitata dal modem integrato FordPass Connect, può informare i conducenti di eventuali situazioni pericolose sulla strada da percorrere, anche se l'incidente non è visibile a causa di una curva o per la presenza di altri veicoli.

Pratica e spaziosa

Puma offre uno spazio di carico senza compromessi best-in-class e uno spazio per i bagagli posteriori di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. Il MegaBox offre una capacità di 80 litri in uno spazio di 763 mm di larghezza, 752 mm di lunghezza e 305 mm di profondità, in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. In alternativa, con il coperchio rivolto verso il basso, lo spazio può essere utilizzato per nascondere attrezzature sportive sporche o stivali di gomma fangosi. La fodera sintetica e il tappo di drenaggio posizionato sul fondo del MegaBox, ne facilitano la pulizia con acqua.

Lo stivaggio a bordo della Puma è reso ancora più semplice grazie alla tecnologia del Hands-free Tailgate, che consente l’accesso al vano portabagagli con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore. Inoltre, il portellone di Puma presenta anche un’innovativa soluzione a ripiani incorporata, che risolve la sfida di come gestire e riporre i pacchi durante il carico, lo scarico e il trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Il telo copribagagli, montato sul portellone, si muove all’unisono con il portellone ed elimina la necessità di supporti laterali, garantendo un accesso senza ostacoli all’area di carico posteriore. Il copribagagli flessibile si adatta facilmente anche agli oggetti più voluminosi.