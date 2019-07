Ford e Volkswagen insieme per la guida autonoma e per l’elettrificazione

Ford Motor Company e il Gruppo Volkswagen hanno annunciato l’ampliamento della loro alleanza globale che va a includere i veicoli elettrici, e collaboreranno con Argo AI per introdurre la tecnologia della guida autonoma negli Stati Uniti e in Europa.

L’annuncio è stato dato da Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, Jim Hackett, Presidente e CEO di Ford, e Bryan Salesky, CEO di Argo AI.

Grazie alla collaborazione con Ford e il Gruppo Volkswagen, il sistema di guida autonoma (self- driving system, SDS) di Argo AI è il primo ad avere piani di diffusione commerciale in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre, la possibilità di sfruttare la presenza globale dei due costruttori fa sì che ad oggi la piattaforma di Argo AI abbia il maggior potenziale di diffusione geografica rispetto ad ogni altra tecnologia di guida autonoma. Il Gruppo Volkswagen e Ford integreranno in modo indipendente il sistema di guida autonoma di Argo AI in veicoli appositamente sviluppati per la movimentazione di merci e persone, secondo i rispettivi piani aziendali.

L’obiettivo principale di Argo AI

L’obiettivo primario di Argo AI rimane la creazione di un sistema di guida autonoma di Livello 4 (secondo gli standard SAE) idoneo per l’utilizzo nel ride sharing e per servizi di consegna merci in aree urbane ad alta densità.

Ford e il Gruppo Volkswagen avranno la stessa partecipazione in Argo AI che garantirà loro un’ampia maggioranza congiunta. La quota rimanente sarà utilizzata come incentive pool per i dipendenti di Argo AI. Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative e alle condizioni di legge.

“Mentre Ford e il Gruppo Volkswagen rimangono indipendenti e competitivi sul mercato, fare squadra e collaborare con Argo AI su questa importante tecnologia ci consente di ottenere capacità, scalabilità e diffusione geografica senza pari”. E’ quanto dichiarato da Hackett.

Tra l’altro, Ford sarà il primo costruttore esterno ad utilizzare la MEB del Gruppo Volkswagen e l'architettura specifica per i veicoli elettrici per produrre un modello di volume a zero emissioni in Europa a partire dal 2023.

Ford prevede di consegnare in Europa più di 600.000 veicoli basati sulla piattaforma MEB in sei anni, mentre un secondo modello Ford per i clienti europei è in fase di discussione. Ciò supporta la strategia di Ford nel Vecchio Continente, che implica continuare a sfruttare i propri punti di forza - tra cui i veicoli commerciali, crossover accattivanti e vetture iconiche d’importazione come Mustang ed Explorer.

“In futuro sempre più clienti e l’ambiente – spiega il numero uno del gruppo tedesco - beneficeranno della piattaforma d’avanguardia per veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen. La nostra alleanza globale inizia a mostrare un potenziale ancora maggiore e continuiamo a valutare altre possibili aree di collaborazione. Le economie di scala derivanti dalla MEB abbassano i costi di sviluppo e favoriscono una diffusione più ampia e rapida dei veicoli a zero emissioni. Ciò migliora la posizione di entrambe le Aziende grazie a una maggiore efficienza di capitale, un’ulteriore crescita e una migliore competitività”.

Veicoli commerciali e pick-up

Ford e il Gruppo Volkswagen sono in linea con il piano precedentemente annunciato per veicoli commerciali e pick-up, con lo scopo di rafforzare la rispettiva competitività in mercati chiave. L’alleanza porterà enormi benefici a entrambe le aziende.

Nell’ambito della collaborazione, Ford svilupperà e produrrà pick-up medi per i clienti in Europa, Africa, Medio Oriente, per la regione Asia-Pacifico e il Sudamerica. Si prevede l’introduzione nei mercati chiave nel 2022. A partire dallo stesso anno, inoltre, Ford prevede lo sviluppo e la produzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni per entrambe le aziende per il mercato europeo, mentre il Gruppo Volkswagen svilupperà e produrrà per entrambi i costruttori un van da città, che sarà lanciato in Europa e in mercati selezionati.

Sia Ford che il Gruppo Volkswagen sono ben posizionati a livello globale per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, con modelli ben conosciuti come i Ford Transit e Ranger, e i Volkswagen Transporter, Caddy e Amarok.