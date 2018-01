Formula E Marrakech, Prima fila per Sam Bird

Presentatosi al terzo round stagionale sul Circuito semipermanente Moulay El Hassan di Marrakech in testa alla classifica piloti, il britannico Sam Bird è stato autore di un’ottima Super Pole (manche conclusiva riservata ai cinque driver più veloci al termine dei quattro gruppi di qualifica) che gli è valsa la seconda casella dello schieramento di partenza dell’ePrix marocchino. Il forte portacolori DS Virgin Racing, apparso competitivo già nei due turni di prove libere del mattino, ha chiuso il Gruppo 3 di qualifica con il quinto rilevamento cronometrico, scontando un gap di +0.448 secondi dal miglior tempo di 1:20.115 fatto segnare dallo svedese Felix Rosenqvist (Mahindra Racing). Nonostante l’accesso con l’ultimo crono valido, l’esperienza maturata da Bird nella serie dedicata alle monoposto 100% elettriche e qualche errore di troppo da parte dei rivali diretti hanno visto l’inglese arrendersi per poco più di due decimi solo al poleman di giornata Sébastien Buemi (Renault e.dams), aggiudicandosi un posto in prima fila sotto la bandiera verde che gli permetterà di battagliare da subito con l’elvetico per guadagnarsi lo scettro della corsa. Soddisfacente anche la prestazione a potenza piena (200 kW) del connazionale e compagno di casacca Alex Lynn, che ha chiuso le qualifiche odierne in sesta posizione e prenderà il via dalla terza fila. Primo degli esclusi dalla Super Pole proprio per mano del compagno di team, il giovane portacolori DS Performance ha fatto segnare il secondo miglior tempo nell’ambito del Gruppo 2, pagando un distacco di +0.253 dal miglior crono provvisorio registrato dal Campione in carica della F.E Lucas Di Grassi (Audi Sport) nella prima batteria di qualifica. Presupposti incoraggianti, dunque, che ancora una volta mettono in evidenza l’alto livello di competitività raggiunto dalla monoposto DSV-03 e dai tecnici DS Virgin Racing impegnati in Formula E.