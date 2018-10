Formula E, Nissan pronta al debutto

Nissan debutta in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test pre stagionali per il campionato ABB FIA Formula E.

Nei prossimi giorni il team e.dams di Nissan svolgerà tre giornate di prove presso il circuito Ricardo Tormo di Valencia in Spagna, insieme agli altri 10 team che si affronteranno nella prossima stagione del campionato per veicoli elettrici.

Nissan è la prima azienda giapponese in assoluto a entrare nella Formula E, mettendo in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplari Nissan LEAF dal 2010, anno di lancio della prima generazione del veicolo 100% elettrico.

Forte del proprio know-how nella progettazione di veicoli elettrici, Nissan ha messo a punto un nuovissimo propulsore ad hoc per il modello da corsa per la Formula E, formato da motore elettrico, inverter e trasmissione.

Il team e.dams, che svolgerà i test della prossima settimana e gareggerà nel campionato in partenza il 15 dicembre, sarà composto dal campione di Formula E per la stagione 2015-16 Sebastien Buemi e dal suo secondo Alex Albon.

La quinta stagione del campionato segna inoltre il debutto di un nuovo format di gare e di una nuova generazione di veicoli per la serie Formula E.