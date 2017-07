Formula SAE :gli studenti di ingegneria si sfidano in pista

L’evento è stato organizzato da ANFIA in collaborazione con SAE International e con l'Autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari, sponsorizzata da Dallara Automobili e, soprattutto, da FCA con il brand Abarth.

Nell’edizione che si è appena conclusa hanno partecipato oltre 2.600 studenti arrivati da 22 Paesi in rappresentanza di 81 team universitari, di cui 60 europei (18 italiani, provenienti da 16 diversi atenei) e 21 extra-europei, che sono stati valutati da Commissioni di Giudici provenienti da aziende di alto livello del settore automotive e dal mondo del Motorsport.

Formula SAE :sfida tra studenti di ingegneria

Si tratta di una competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, i quali si misurano nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico. Durante la manifestazione, i team di studenti hanno affrontato sia prove statiche (presentazioni di Design, Business e Cost), sia prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance). Per regolamento possono partecipare vetture a combustione interna e a trazione elettrica, mentre una terza categoria è dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di prototipi.

Per la cronaca, sul podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), al primo posto PWR Racing Team, della Wroclaw University of Science and Technology (Breslavia), studenti che hanno visto premiata la costanza dei loro risultati ad alto livello in tutte le prove, contrapposta alle prestazioni altalenanti dei molti top team presenti. Il secondo classificato è il team Dynamis PRC del Politecnico di Milano e il terzo l’Università di Kassel, con l’Herkules Racing Team.

Nella Classe 1E (vetture elettriche), ha trionfato il DHBW Engineering Stuttgart Team di Stoccarda, mentre si è aggiudicato il secondo posto il Global Formula Racing Team dell’Università DHBW Ravensburg e conquista la terza posizione la Squadra corse del Politecnico di Torino.

Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura), il podio è tutto tricolore, con il team Race UP Electric dell’Università di Padova a condurre la classifica, seguito dal Firenze Race Team dell’Università di Firenze e, in terza posizione, dal Polimarche Racing Team dell’Università Politecnica delle Marche.

“Oltre a essere una stimolante prova tecnica per gli studenti, la manifestazione è una grande opportunità per le aziende per entrare in contatto con gli ingegneri più brillanti” – ha dichiarato Marco Belletti press office manager di Fca Automobiles. Che aggiunge: ”Un primo contatto può quindi essere la base per una futura crescita professionale degli studenti, ma anche delle aziende. Ecco perché siamo qui…”

Per ANFIA si tratta della prima volta in qualità di organizzatore avendo assorbito ATA, la società titolare del format. “L’esperienza di ANFIA, al debutto come organizzatore di Formula SAE Italy & Formula Electric Italy è stata all’insegna della passione e dell’entusiasmo trasmesso dai giovani concorrenti, coinvolti in un evento formativo-didattico più che competitivo in cui hanno la possibilità di confrontarsi con professionisti di spicco delle aziende della filiera automotive e del mondo del motorsport – ha commentato Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA”.