FORUMAutoMotive: premiata la sicurezza

Le premiazione avverranno all’interno di #FORUMAutoMotive, evento in programma a Milano il prossimo 29 ottobre. E per l’occasione saranno due i riconoscimenti che assegnati: il DEKRA Road Safety Award al Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, e una menzione speciale a Volvo Cars, in qualità di azienda del settore che ha contribuito a rendere più sicuri i viaggi in auto.

“Siamo particolarmente lieti di conferire quest’anno un riconoscimento – ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East - al dottor Sgalla che rappresenta una figura importante nel mondo della sicurezza stradale e a Michele Crisci, Presidente e Amministratore delegato di Volvo Auto Italia, azienda che da sempre si distingue nell’innovazione finalizzata alla sicurezza”.

La Menzione Speciale a Volvo Cars tende a celebrare i primi 60 anni di vita delle cinture di sicurezza a tre punti, realizzata da un ingegnere della Casa svedese, Nils Bohlin, e subito messa a disposizione di tutti i produttori: “E’ per noi un grande orgoglio poter rappresentare un’invenzione che ha salvato così tante vite umane - ricorda Roberto Lonardi, capo della comunicazione di Volvo Cars Italia -; l’impegno profuso dall’azienda non si è mai interrotto, riprova ne sono i nostri recenti risultati su questo tema. Perché ancora prima di parlare del futuro dell’auto, bisogna pensare al futuro della sicurezza in auto”.