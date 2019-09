Francoforte 2019, Audi svela la concept AI:TRAIL quattro

Audi al Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte presenta due anteprime mondiali e molteplici novità. Nel corso della conferenza stampa del 10 settembre verrà svelata la concept AI:TRAIL quattro, futuristico prototipo off-road a trazione elettrica. Sarà possibile ammirare per la prima volta anche la nuova Audi RS 7 Sportback, con cui Audi Sport GmbH amplia il proprio portfolio di vetture ad alte prestazioni. Riflettori puntati sulla monoposto Audi e-tron FE06 che gareggerà nel Campionato di Formula E 2019-2020.

Con la partecipazione allo IAA 2019, la Casa dei quattro anelli lancia una rilevante offensiva di prodotto. Oltre metà dei 26 modelli esposti presso lo stand Audi nel padiglione 3 potranno essere ammirati per la prima volta. Hildegard Wortmann, Membro del Consiglio di Amministrazione Audi, Responsabile Sales & Marketing: “Offriamo ai visitatori del Salone una molteplicità di novità: oltre metà dei modelli presenti vengono proposti al pubblico per la prima volta. Lanciamo sul mercato la più giovane gamma di vetture del segmento Premium”.

Nuove Audi A4 e Q7, A1 citycarver, Q3 Sportback ed RS 6 Avant: ecco alcuni degli highlight che sarà possibile ammirare sino al 22 settembre sullo stand Audi, forte di un’area espositiva di circa 3.100 metri quadri.

Accanto ai nuovi modelli di serie, Audi riunisce per la prima volta quattro concept visionari. In anteprima mondiale la show car Audi AI:TRAIL quattro, caratterizzata dalla propulsione elettrica, da un design rivoluzionario e da soluzioni avveniristiche negli ambiti dell’illuminazione, della strumentazione e della mobilità fuoristrada.

Lato Motorsport, Daniel Abt e Lucas di Grassi saranno protagonisti della nuova stagione di Formula E al volante dell’inedita monoposto Audi e-tron FE06, svelata al pubblico proprio in occasione del Salone. La vettura sfoggia una nuova livrea e si avvale di soluzioni tecnologiche ulteriormente ottimizzate. Il debutto in pista è previsto per il 22-23 novembre ad Ad Diriyah (Arabia Saudita). Per il sesto anno consecutivo Daniel Abt e Lucas di Grassi saranno i piloti ufficiali della squadra Audi Sport ABT Schaeffler.

La conferenza stampa Audi potrà essere seguita live martedì 10 settembre dalle ore 10.30 (CEST) via satellite, Internet e smart TV: