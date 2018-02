“Free2Move Bikesharing” la nuova sfida di Groupe Peugeot

Parte da Singapore il nuovo progetto di « Free2Move Bikesharing » : la prima offerta di biciclette elettriche in bike-sharing a Singapore,In una fase iniziale del servizio, vengono messe a disposizione 20 bici elettriche PEUGEOT e due stazioni di ricarica presso il campus NTU. Questo progetto pilota favorisce un mezzo di mobilità attivo e sostenibile, concepito per percorrere il primo o l’ultimo chilometro del tragitto dal campus universitario.

Le biciclette elettriche sono dotate di una batteria da 400 Wh e hanno un’autonomia di 75 chilometri. Possono essere lasciate in qualsiasi zona del campus o nelle stazioni di ricarica dotate di pannelli solari, per favorire il risparmio energetico durante la ricarica.

Grazie a un’applicazione smartphone sviluppata in collaborazione tra NTU e l'entità del Business Lab di Groupe PSA a Singapore, gli utenti possono geolocalizzare la bici elettrica più vicina e verificare il livello di carica della batteria.

Il progetto pilota si propone di valutare le motivazioni degli utilizzatori delle bici elettriche e le loro esperienze di guida. Ciò permetterà di ottimizzare l’ubicazione e il numero di stazioni di ricarica, di migliorare i sistemi di comunicazione tra le bici elettriche e i telefoni cellulari, e di ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile per le stazioni di ricarica in base alle condizioni meteo.

In quest’occasione, il Professor Lam Khin Yong, Vicepresidente della Ricerca dell’Università, ha dichiarato: « Il lussureggiante campus universitario della NTU è un laboratorio vivente per la ricerca avanzata, disponiamo di un grande know-how legato alle tecnologie sostenibili, che vanno dalla costruzione all’edilizia, fino ai trasporti e alla mobilità. Il nostro partenariato con Groupe PSA, che integra le nostre competenze di ricerca in materia di sviluppo sostenibile e di innovazione, permette di sviluppare soluzioni di mobilità ecologiche e di alimentare la volontà di Singapore di essere una città che promuove modi di trasporto condivisi, fluidi e pratici.