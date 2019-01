Dal 1° febbraio, Gaetano Thorel sarà il nuovo Direttore Generale di Groupe PSA Italia rispondendo gerarchicamente a Maxime Picat, Executive Vice President Europe.

Gaetano Thorel subentra a Massimo Roserba, che dal 1° febbraio sarà nominato Direttore Generale di Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles rispondendo gerarchicamente a Carlos Gomes, capo della Direzione Cina e Asia.

Gaetano Thorel, 51 anni sposato con due figli, ha trascorso più di 25 anni nel settore automobilistico in diverse posizioni di vendita, marketing e direzione generale in Italia e in Europa. Ha iniziato a lavorare in Ford Italia nel 1992, subito dopo la laurea in Ingegneria, ed è cresciuto all'interno dell'azienda raggiungendo la posizione di Amministratore Delegato nel 2007 dopo aver ricoperto gli incarichi di Direttore Marketing e Direttore e Vendite. Dal 2012 al 2016 è stato Vice President Marketing Ford Europe, prima di lasciare la Società per entrare in FCA come Head of European Minor Markets, Importers and Africa. Nel 2017 ha ricoperto la posizione di CEO FCA Germany. Da Ottobre 2018 è entrato a far parte di Groupe PSA come Responsabile Vendite di Peugeot Europa.