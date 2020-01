Ginevra 1999, Opel presentava la Speedster

Al Salone dell'Automobile di Ginevra del 1999, faceva la sua apparizione in anteprima mondiale il prototipo della Opel Speedster, una brillante e sportivissima spider a 2 posti secchi che prometteva uno straordinario piacere di guida.

Sviluppata dal Centro Internazionale Ricerche Tecniche Opel di Rüsselsheim, Germania, in collaborazione con la Lotus Engineering di Norfolk, in Inghilterra, la Opel Speedster aveva un telaio in alluminio e la carrozzeria in materiali compositi. Il motore, sistemato in posizione posteriore-centrale, era il nuovo 4 cilindri ECOTEC che la Casa tedesca produceva nello stabilimento di Kaiserlautern, in Germania, in cilindrate che da 1800 a 2200 cc per diversi modelli della gamma Opel. La versione di 2,2 litri montata sulla Speedster di questo leggero propulsore a 4 valvole per cilindro a iniezione diretta sviluppava 147 CV (108 kW) e permetteva a questa vettura di neanche 800 kg di raggiungere una velocità prossima ai 220 km/h e i 100 km/h con partenza da fermo in meno di 6 secondi.

Una collaborazione Opel-Lotus

In pratica, la Opel Speedster (Vauxhall VX220 sul mercato britannico) era realizzata sulla piattaforma della seconda generazione della spider Lotus Elise che si distingueva dalla serie precedente per il telaio leggermente modificato e per la centralina elettronica sviluppata dalla Lotus. La decisione di collaborare con il costruttore inglese risaliva a quando la Opel stava preparando a celebrare i suoi cento anni di attività come costruttore di automobili e si basava essenzialmente sul fatto che il concetto ispiratore della Elise era molto allineato con gli obiettivi della Casa tedesca e perché, così facendo, sarebbe stato possibile mettere in tempi brevi sul mercato una vettura a due posti.

