Ginevra 2019, Bentley Bentayga Speed il SUV più veloce al mondo

Bentley Motors svela tutti i dettagli dettagli del SUV di serie più veloce al mondo. Il Bentayga Speed monta una versione ottimizzata da 635 CV del celebre motore W12 da 6 litri, con una velocità massima di 306 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Progettato, sviluppato e rifinito con maestria artigianale in Gran Bretagna, il Bentayga Speed è in assoluto il Bentayga più potente e orientato alle prestazioni. Si ispira a una lunga e gloriosa tradizione di modelli Speed, nata con la Continental GT nel 2007, e alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni per il Bentayga dopo aver conquistato lo scorso anno il record per un SUV di serie all’estenuante Pikes Peak International Hill Climb.

Con una velocità massima di 306 km/h, il Bentayga Speed è ad oggi la nostra versione più potente e maggiormente orientata alle prestazioni.

Lo stile degli esterni rispecchia le vivaci prestazioni del Bentayga Speed. Gruppi ottici anteriori in tinta scura, minigonne laterali in tinta con la carrozzeria e uno straordinario spoiler posteriore evocano la potenza dirompente di questo SUV. Le griglie scure di paraurti e radiatore, gli esclusivi cerchi da 22" disponibili in tre finiture e il caratteristico stemma Speed esaltano ulteriormente l’animo sportivo della vettura.

L’abitacolo del Bentayga Speed sfoggia un design assolutamente unico. Le caratteristiche di stile includono: eleganti swooshes attorno alla portiera e alla maniglia, sul bordo dell’imbottitura di seduta e schienale e sulla console inferiore; nuove cuciture a contrasto sulla trapuntatura a rombi; un discreto stemma Speed; un battitacco illuminato con la scritta Speed; e l’utilizzo di rivestimenti in Alcantara per la prima volta sul Bentayga.

Come tutti gli altri SUV Bentley, il modello Speed a trazione integrale è dotato di un sistema di bloccaggio elettronico del differenziale e fino a otto modalità Drive Dynamics. Gli aggiornamenti innovativi apportati alla modalità Sport offrono un’esperienza più dinamica, mentre il carattere ancora più deciso dello scarico e una messa a punto più rigida per le sospensioni migliorano ulteriormente il coinvolgimento alla guida.

I clienti potranno personalizzare il Bentayga Speed con una gamma di opzioni esclusive, fra cui: freni in carboceramica, sedili anteriori con 22 regolazioni e funzione massaggio, pannelli della plancia in fibra di carbonio, sistema RSE Bentley di intrattenimento per l’abitacolo posteriore e illuminazione d’atmosfera.