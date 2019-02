Ginevra 2019: Mazda svela un nuovo SUV compatto

Al prossimo Salone dell'Auto di Ginevra (7 -17 marzo) Mazda alza il sipario sul secondo modello della gamma di nuova generazione del brand, rappresenta un'interpretazione più matura del linguaggio stilistico Kodo nonché della Skyactiv-Vehicle Architecture Mazda di nuova generazione. La gamma dei propulsori propone i più recenti motori Skyactiv, compresa la rivoluzionaria tecnologia Mazda SPCCI (acronimo di Spark Plug Controlled Compression Ignition, cioè sistema di accensione per compressione controllata da candela), che si basa su un esclusivo metodo di combustione che combina la scorrevolezza di un motore a benzina con la prontezza di risposta superiore di un diesel.

Debutto sul mercato europeo anche per la Mazda MX-5 30th Anniversary Edition, che ne celebra il terzo decennio dal suo esordio mondiale al Salone di Chicago 1989. La Mazda MX-5 è la roadster più popolare della storia, con oltre 1 milione di unità vendute nel mondo, di cui oltre 350.000 in Europa.

Al Salone ci sarà anche la prima delle Mazda di nuova generazione, la Nuova Mazda3 hatchback e berlina. Si tratta della prima auto di serie ad essere dotata dell'innovativa tecnologia SPCCI, che offre maggiore prontezza di risposta iniziale, potenza, linearità di erogazione ed elasticità. Il motore dispone anche dell'intelligente nuovo sistema M Hybrid Mazda, che riduce i consumi di carburante e le emissioni.

Anche la CX-5, il modello Mazda più venduto, sarà presente al Salone. Per il 2019 è stata affinata in due aspetti fondamentali, qualità degli interni e tecnologia e comportamento su strada, dove l'adozione del sistema G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) rende la CX-5 2019 più agile e facile da guidare che mai.