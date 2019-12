Ginevra 2020, Qooder svela l’evoluzione della mobilità

Riflwttori accesi sul Geneva International Motor Show (GIMS) che manda in scena la sua 90esima edizione, la più digitale e più interattiva della storia. Qui la svizzera Qooder gioca in casa ed esporrà tutte le sue ultime novità su un’area di 70 metri quadri nel padiglione 5, il più nobile, di fronte a Maserati (stand 5249).

“I veicoli a quattro ruote basculanti Qooder ancora una volta presenzieranno nel salotto buono della mobilità, a testimonianza di un lungo percorso di eccellenza, culminato con lo sdoganamento di mezzi che sono il perfetto complemento per chi vuole muoversi evitando il traffico e in piena sicurezza, senza dimenticare il fondamentale divertimento di guida”, spiega Paolo Gagliardo, Ceo Qooder.

D’altra parte, i veicoli svizzeri della Qooder sono in perfetta sintonia con il focus del GIMS 2020 sull’innovazione e sul futuro della mobilità. Elementi tecnici unici come la doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e un sistema di frenata integrale su 4 ruote, senza dimenticare le sospensioni e-HTS (Hydraulic Tilting System™ a controllo elettronico), costituiscono l’essenza di una proposta di mobilità mai vista prima. Già perché il cuore del Qooder è un sistema di sospensioni completamente diverso da quelle presenti sul mercato, che permette, fra l’altro, un contenimento del peso generale del veicolo e un abbassamento del baricentro, con l’evidente vantaggio di renderlo estremamente maneggevole, leggero e bilanciato garantendo così un piacere di guida incomparabile.

E il riferimento al “salotto buono” del Ceo di Qooder va al fatto che il Geneva International Motor Show (GIMS) è uno dei saloni dell’auto più importanti e attraenti del mondo. A livello mondiale, questo evento si colloca tra i «Top 5». Il GIMS é anche l’unico Salone dell’Auto in Europa a cadenza annuale, che è riconosciuto dall’OICA (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers).