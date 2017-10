Giuseppe Bitti A.D. Kia Italia ci racconta la nuova Stonic

Oggi resentiamo in anteprima assoluta per il mercato italiano, la nuova Kia Stonic.

E’ un modello molto importante per noi in termini di design, di concetto, di contenuti ed è sicuramente una proposta molto interessante. E’ disponibile in Italia con tre diverse motorizzazioni, due benzina e un diesel: un 1.4 benzina da 100 CV, un motore innovativo, sempre turbo benzina, tre cilindri, da 120 CV e il tradizionale turbo diesel 1.6 litri da 110 CV.

E’ una proposta interessante soprattutto dal punto di vista estetico, con un design particolarmente personale e caratterizzante per il marchio Kia, dove spicca il tipico frontale Tiger Road. Anche nell’abitacolo i progettisti e i designer Kia hanno posto particolari attenzioni, concentrandosi sulla intelligente razionalizzazione degli spazi interni, proprio per garantire agli occupanti un grande comfort di bordo.

Interessante anche l’immagine high tech ottenuta grazie alla presenza su tutte le versioni di un dispositivo soft touch, un monitor 7 pollici che è il cuore del sistema di intrattenimento dell’automobile. Con il sistema di mirroring è possibile interconnettersi con il mondo attraverso il proprio smartphone. E’ questo forse l’elemento più significativo per quanto riguarda gli interni della vettura. La nuova Kia Stonic sarà disponibile presso le concessionarie Kia a partire dalla metà di ottobre con il tradizionale porte aperte previsto per il 14 e il 15. Gli allestimenti previsti per il mercato italiano sono tre: la versione di ingresso Urban, la intermedia Style e la versione full optional Energy. I prezzi partiranno, considerando quella che è la campagna di lancio di 2.300 euro, da 13.950 euro per la versione Urban con motorizzazione 1.4 benzina e arriveranno ai 18.950 della versione più alto di gamma.