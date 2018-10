F1 Texas, Magico Raikkonen! Per Hamilton festa rimandata

Kimi Raikkonen il successo sul circuito di Austin se l’è costruito in partenza. Con uno start agile e intelligente, ha infilato in poleman Lewis Hamilton e da lì ha iniziato a costruirsi un piccolo margine. Tornato dopo la sosta nella piazza d’onore da cui era scattato,nello stint finale il ferrarista è stato aiutato dal forte degrado che ha colpito le gomme dell’inglese della Mercedes, costretto poi a rientrare per un secondo pit stop e di conseguenza a recuperare il terreno perso al box. Seppure per appena 1”2 Iceman ha quindi tagliato per primo il traguardo facendo la storia 11 anni dopo il campionato conquistato con la Rossa.

Grazie a questo risultato il 39enne di Espoo non solo è diventato il pilota più vecchio ad essersi aggiudicato un GP nella F1 moderna, ma ha anche superato il connazionale Mika Hakkinen per numero di vittorie di gara e ora al vertice della speciale classifica targata Finlandia.

In mezzo a questo profluvio di emozioni nordiche, non ha invece potuto festeggiare come avrebbe voluto il buon Hamilton, terzo alla bandiera a scacchi con 2”3 di distacco. Sebbene agevolato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, che si è fatto letteralmente da parte in due occasioni per farlo passare, il britannico non è riuscito a centrare in anticipo di 3 GP l’obiettivo più prezioso. Il suo sogno è stato infatti messo in stand by da un Sebastian Vettel che, malgrado l’ennesimo errore in avvio di corsa quando ha speronato la Red Bull di Daniel Ricciardo, successivamente fermato da un guasto tecnico, è stato in grado con aggressività e a suon di giri veloci di risalire il gruppo dalla 15esima posizione in cui era scivolato fino alla quarta, rendono così insufficiente il vantaggio di Ham per laurearsi matematicamente campione.

Da standing ovation anche la prestazione di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha preso il via dalla 18esima piazza e come spesso accaduto in questa stagione ha regalato spettacolo dando vita a grandi sorpassi che lo hanno condotto al secondo posto. (ABMnews)