Gran Premio del Messico: Ferrari preoccupazione sulle gomme

Vettel : “Oggi era difficile far sì che la macchina andasse nel modo giusto. E’ stato comunque interessante confrontare i pacchetti aerodinamici questa mattina, mentre durante la sessione pomeridiana ci siamo concentrati di più sulla preparazione di qualifiche e la gara, il che è stato un bene. Sul giro veloce abbiamo faticato a trovare il giusto equilibrio e ad ottenere il massimo dalle gomme. La difficoltà sta nel fatto che non ci sono aderenza e carico aerodinamico, per cui si scivola parecchio e gli pneumatici non lavorano benissimo. Credo che questo sia il motivo per il quale in alcuni casi si vedono grandi differenze nei tempi sul giro. Cercheremo di risolvere tutto per domani, sarà questo il nostro compito principale. Credo che tutti abbiano ancora qualcosa in tasca per domani, e noi cercheremo di fare il possibile, ma penso che la chiave di tutto saranno le gomme”.

Raikkonen : Questa pista è stata sempre difficile per via del basso carico aerodinamico ed oggi non è stato da meno. E’ stato un venerdì normale in Messico, con un’aderenza molto limitata sulla pista, per cui è facile commettere errori espiattellare le gomme. Proprio per questo sentivamo parecchie vibrazioni nella vettura, il che non è ideale, ma verso la fine la situazione è migliorata. Vedremo domani a che punto siamo rispetto agli altri. Di certo abbiamo fatto progressi nel corso della sessione, ma c’è ancora del lavoro da fare. ”