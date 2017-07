Grandland X: il nuovo SUV di casa Opel in passerella a Francoforte 2017

Opel sceglie la passerella del 67° Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte (dal 14 al 24 settembre) per presentare la nuova Grandland X. Il nuovo SUV di casa Opel si caratterizza per una tecnologia da prima della classe: sistemi di assistenza alla guida: l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni, l’Assistente automatico al parcheggio e la Telecamera con visione a 360°– tutti di serie nell’allestimento INNOVATION – sono solo alcuni esempi. Sistemi come il Cruise Control attivo con funzione di stop, che mantiene la velocità impostata e la distanza rispetto al veicolo che precede, frenando o accelerando Grandland X secondo necessità, aumentano ulteriormente la sicurezza. Inoltre la vettura è dotata di un altro sistema di assistenza molto importante, chiamato Sistema di rilevamento stanchezza guidatore, per la prevenzione dei colpi di sonno.

Uno studio condotto in Germania ha dimostrato che i colpi di sonno sono responsabili di un incidente mortale su quattro (secondo ADAC). I sistemi impostati per riconoscere i primi segni dell’affaticamento, che consigliano a chi guida di fare una pausa, si trovano comunemente su vetture di classe premium. Opel porta rende ora questi sistemi, di grande beneficio per la sicurezza, accessibili a un pubblico più ampio con il nuovo Grandland X, lo Sports utility vehicle disponibile a partire da €26.000 (prezzo chiavi in mano, IPT esclusa).

Il Sistema di rilevamento stanchezza guidatore, per la prevenzione dei colpi di sonno su Grandland X attiva un allarme se la traiettoria del veicolo indica che chi guida è affaticato o disattento, con un messaggio nello schermo del Driver Information Cluster e un segnale acustico. Dopo tre avvisi di primo livello, il sistema emette un allarme di secondo livello con un messaggio diverso nel DIC e un allarme sonoro più intenso. Il sistema viene resettato guidando a velocità inferiori a 65 km/h per 15 minuti consecutivi.

Oltre al Sistema di rilevamento stanchezza guidatore, per la prevenzione dei colpi di sonno, Opel Grandland X offre anche altri sistemi di sicurezza e assistenza di prima classe. Il nuovo modello Opel, che va a competere in un mercato molto combattuto come quello dei SUV, assicura anche un’ottima visibilità notturna senza accecare gli altri guidatori. I fari anteriori AFL LED a richiesta producono una luce bianca molto ampia che trasforma la notte in giorno e si adatta automaticamente alla situazione di guida. I fari AFL LED hanno sette funzioni o fasci luminosi, come Luce urbana, Luce extraurbana e Luce autostradale.

La serenità è assicurata per chi guida Grandland X, grazie a Opel OnStar. Oltre a offrire servizi come l’Assistenza per furto veicolo o l’hotspot Wi-Fi per una connettività eccellente, questo servizio di connettività o assistenza personale è in grado di aiutare a trovare un parcheggio o a prenotare una camera d’albergo. In caso di incidente, questo “angelo custode” risponde automaticamente, mettendo i passeggeri in collegamento con un operatore in carne e ossa e non con una macchina.