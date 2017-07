Group PSA: telecamera multifunzione: e se oltrepasso la carreggiata…

Design, estetica, sicurezza, emissioni, prestazioni e… sistemi di assistenza alla guida. Oggi come oggi, soprattutto questi ultimi, rappresentano per i costruttori di automobili un “campo di battaglia” nel quale sfidarsi a viso aperto per conquistare nuovi clienti. La cosa interessante in questa “guerra dei roses” è che, chi ne beneficia, è sicuramente l’automobilista che, grazie a questi sistemi di assistenza alla guida, sulla sua nuova vettura, ha a disposizione maggior comfort e maggior sicurezza, il tutto a vantaggio del sempre più richiesto piacere di guida.

In PSA, il gruppo automobilistico francese composto da Peugeot, Citroen e DS, li definiscono ADAS che sta per Advanced Driver Assistance System. Per saperne di più, abbiamo incontrato Roberto Paganini responsabile formazione del Gruppo PSA Italia con il quale abbiamo parlato di video camera…

D) Cosa sono i sistemi di assistenza alla guida?

R. P.) I sistemi di assistenza alla guida sono tutte quelle tecnologie che permettono all’automobilista di guidare al meglio in tutte le situazioni. Quando guidiamo un autoveicolo, utilizziamo i nostri sensi come la vista, l’udito e il tatto. Bene, i sistemi automatici abbinano ai nostri sensi dei sensori veri e propri che ci aiutano in certe particolari situazioni.

D) Cos’è l’Active Lane Departure Warning?

R.P.) La nostra video camera posizionata sul parabrezza gestisce anche il controllo attivo linee carreggiata. Che cos’è? La telecamera visualizza le linee della careggiata e, ad una velocità superiore ai 65 km/h, se il conducente tende a sorpassare o invadere la corsia di destra o di sinistra senza mettere l’indicatore di direzione – la freccia – ecco che il sistema interviene. E interviene prima con una alerte sia visiva che sonora, e poi, se il conducente non inserisce l’indicatore di direzione, andando ad agire in modo attivo sullo sterzo per rimettere la vettura in carreggiata. Capite bene che si tratta di un valore aggiunto a livello di sicurezza attiva.