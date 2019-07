Groupe PSA: aumenta la redditività nel primo semestre 2019

Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di Groupe PSA, dichiara : « Grazie alla concentrazione sull’esecuzione del nostro piano strategico abbiamo generato nel primo semestre un robusto free cash flow e un forte margine operativo corrente Siamo pronti per l’appuntamento con l’elettrificazione e anche pronti a raccogliere le prossime sfide tecnologiche. La nostra agilità e l’allineamento del nostro management rimangono fattori essenziali per raggiungere gli obiettivi del piano Push to Pass. »

Il fatturato del Gruppo è pari a 38 340 M€ nel 1° semestre del 2019, in calo dello 0,7% rispetto al 1° semestre del 2018. Il fatturato della divisione Automotive ammonta a 30 378 M€, in calo dell’1,1% rispetto al 1° semestre 2018; l’effetto favorevole del mix prodotto (+2,9%) e del prezzo (+1,3%), compensa in parte il calo delle vendite ai partner (-2,2%), l’impatto negativo dei tassi di cambio (-0,8%), dei volumi, del mix paese (-1,4%) e altri fattori (-0,9%).

Il risultato operativo corrente del Gruppo è pari a 3 338 M€, in crescita del 10,6%. Il risultato operativo corrente della divisione Automotive registra un incremento del 12,6% rispetto al 1° semestre 2018, ed è pari a 2 657 M€. Questo forte livello di redditività dell’8,7% è stato raggiunto grazie a un mix prodotto favorevole e a alla continua riduzione dei costi, nonostante l’impatto negativo dei tassi di cambio.

Il margine operativo corrente del Gruppo è pari all’8,7%, in aumento di 0,9 punti rispetto al 1° semestre 2018.

I ricavi e oneri operativi non correnti del Gruppo ammontano a -847 M€, rispetto a -750 M€ del 1° semestre 2018.

Il risultato finanziario del Gruppo ammonta a -166 M€, contro -218 M€ nel 1° semestre 2018.

Il risultato netto consolidato del Gruppo è pari a 2 048 M€, in aumento di 335 M€ rispetto al 1° semestre 2018. Il risultato netto quota Gruppo ammonta a 1 832 M€, in crescita di 351 M€ rispetto al 1° semestre 2018.

Il risultato operativo corrente di Banque PSA Finance ammonta a 513 M€[1], in aumento dello 0,6%.

Il risultato operativo corrente di Faurecia è pari a 634 M€, in calo dell’1,2%.

Il Free Cash Flow delle attività industriali e commerciali è pari a 1 599 M€ di cui 2 287 M€ per la divisione Automotive.

Lo stock totale, compreso quello della rete indipendente e degli importatori[2], ammonta a 659.000 veicoli al 30 giugno 2019 ed è allo stesso livello del 30 giugno 2018.

La posizione finanziaria netta delle attività industriali e commerciali ammonta a

7 906 M€ al 30 giugno 2019 dopo l’effetto dell’IFRS 16 e l’acquisizione di Clarion da parte di Faurecia.

Prospettive di mercato:

Nel 2019, il Gruppo prevede un mercato automobilistico in calo dell’1% in Europa, del 4% in America Latina e del 7% in Cina ma in aumento del 3% in Russia.

Obiettivo operativo:

Groupe PSA si è prefisso di raggiungere un margine operativo corrente[3] medio superiore al 4,5% per la divisione Automotive nel periodo 2019-2021.

