Groupe PSA completa l’acquisizione di Opel e Vauxhall

Oggi Groupe PSA annuncia il perfezionamento (closing) dell’acquisizione delle filiali Opel e Vauxhall da GM, secondo l’accordo siglato il 6 marzo scorso.

Con Opel e Vauxhall, Groupe PSA diventa il secondo costruttore automobilistico europeo e rappresenta una quota di mercato del 17% nel primo semestre. Con questa operazione e con i suoi 5 marchi automobilistici complementari e ben posizionati, Groupe PSA rafforzerà la sua presenza nei principali mercati europei. Questa base ampliata sarà anche di supporto alla sua crescita a livello internazionale.

Opel e Vauxhall sono impegnati sin d’ora nell’elaborazione di un piano strategico, con il sostegno di PSA, con l’obiettivo di ristabilire fondamentali basi economiche. I team di Opel e Vauxhall presenteranno il piano entro 100 giorni e ne seguiranno l’applicazione, che beneficerà delle sinergie nate dal nuovo gruppo, per una cifra globale stimata di circa 1,7 miliardi di euro all’anno.

Questo closing segna una tappa fondamentale nello sviluppo di Groupe PSA, realizzata grazie alla forte mobilitazione dei team impegnati nell’operazione. Il Consiglio di Sorveglianza vuole esprimere la sua gratitudine a Carlos Tavares, Presidente del Direttorio, e a Jean Baptiste de Chatillon, Direttore Finanziario, per il ruolo fondamentale svolto nel Direttorio in questa transazione. Gli obiettivi per Groupe PSA sono il ritorno alla redditività di Opel, secondo condizioni che saranno precisate in seguito.

Parallelamente è in corso l’acquisizione delle attività europee di GM Financial, soggetta all’approvazione di varie autorità normative e che è prevista per la seconda metà del 2017.

Carlos Tavares Presidente del Direttorio di Groupe PSA dichiara per l’occasione: «Con Opel e Vauxhall abbiamo dato il via a una nuova fase di sviluppo di Groupe PSA. Questo progetto si è concretizzato in pochissimi mesi, grazie al notevole impegno dei team, che ringrazio sentitamente. Sapremo cogliere l’opportunità di un rafforzamento reciproco e della possibilità di conquistare nuovi clienti, grazie a un piano di performance che Opel e Vauxhall intendono avviare. Nello stesso tempo, il programma Push to Pass resta una priorità per i team, che restano concentrati sulla realizzazione dei loro obiettivi. Confidiamo nelle dinamiche che queste strategie potranno creare a beneficio dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. »