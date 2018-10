Groupe PSA, cresce sul mercato italiano

In un mercato in calo Groupe PSA Italia raggiunge a settembre la quota di mercato del 16,4% (vetture e veicoli commerciali), ben 2,3 punti in più rispetto a settembre 2017 (14,1%), crescendo più di tutti i Gruppi competitor.

A settembre i marchi Citroën, DS Automobiles, Peugeot e Opel hanno immatricolato complessivamente 22.406 vetture e veicoli commerciali, risultato che consente a Groupe PSA di totalizzare 248.968 immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno.

Alla fine del terzo trimestre la quota di mercato del Gruppo è di 15,4%, consolidando il secondo posto tra i Gruppi automotive e primo tra i Costruttori esteri.

Per quanto riguarda il mercato delle sole autovetture, a settembre sono state immatricolate 20.198 unità mentre il cumulo arriva a 225.288 unità, pari ad una quota del 15,1%.

I modelli del Gruppo più apprezzati dai Clienti sono: Citroën C3 (con oltre 32.000 immatricolazioni occupa il 7° posto nella classifica delle auto più vendute in Italia), Peugeot 208 (quasi 26.000 immatricolazioni), il SUV Peugeot 3008 (quasi 19.000 immatricolazioni) e Opel Corsa (quasi 18.000 immatricolazioni). Da soli, questi quattro modelli costituiscono il 42% delle vendite effettuate dal Gruppo in Italia.

Ottime le performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 23.680 immatricolazioni nei nove mesi (di cui 2.208 a settembre) ed una quota del 18,9%, che consente a Groupe PSA Italia di rafforzare il secondo posto in termini di quota di mercato.