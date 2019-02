Groupe PSA entra nel capitale di FengChe

Fondata a Shanghai nel 2015, l’azienda FengChe è uno dei primi fornitori cinesi specializzati nei servizi di gestione dei veicoli usati in Cina. Propone agli operatori del mercato dei veicoli usati – costruttori, gruppi di distribuzione automobilistici, concessionari di media e grande dimensione, un sistema di gestione e di vendita, piattaforme B2B e consulenze nella strategia commerciale.

FengChe continua a innovare nei processi legati alla logistica e alle transazioni. La sua missione è migliorare le attività e la redditività dei concessionari dei veicoli usati fornendo una soluzione integrata che copre: la stima dei veicoli con un sistema efficace, la gestione delle operazioni commerciali, la gestione dei canali di approvvigionamento, le vendite on-line e off-line, la gestione dell’inventario, l’autofinanziamento e il servizio post-vendita.

Tao Genyuan, fondatore di FengChe, dichiara: « Ricevere il finanziamento e il supporto strategico di un leader dell’industria automobilistica come Groupe PSA è un onore per FengChe. Dopo questa fase di finanziamento, continueremo a sviluppare il mercato dei veicoli usati in Cina con una visione più trasversale. A termine, l’obiettivo di FengChe è infatti quello di creare un « one-stop shop », ossia uno sportello unico per l’industria automobilistica cinese, per mettere in relazione le attività a monte e a valle e avvicinare maggiormente i clienti ai venditori con tecnologie innovative che semplificheranno le transazioni.

Marc Lechantre, Direttore della Business Unit Veicoli d’Occasione di Groupe PSA, osserva: « Il nostro ingresso nel capitale di FengChe rappresenta un nuovo importante progresso del nostro piano Push to Pass, il cui obiettivo è rafforzare la nostra presenza internazionale e aumentare il nostro fatturato. Con FengChe abbiamo trovato un partner forte e dinamico che, secondo noi, diventerà un grande protagonista del mercato automobilistico cinese. »