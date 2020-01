Groupe PSA: già in regola con le normative europee 2020 sulla CO2

Tutte le automobili ibride ricaricabili e 100% elettriche di Groupe PSA appartengono alla soglia più bassa di emissioni di CO 2 (Gruppo 1 inferiori a 60 g/km) riconosciute dalla classificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* e per questa ragione godono dei maggiori incentivi statali all’acquisto (fino a 6.000 euro**).

Il mondo dell’ automotive è chiamato ad entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati, 100% elettrici e ibridi ricaricabili, giocano un ruolo fondamentale. Allo stesso tempo alcuni termini usati commercialmente, possono di fatto confondere il pubblico sulle valenze della trazione elettrica ed ibrida plug-in, le uniche in grado di garantire una mobilità a zero emissioni.

Il concetto di ibrido si presta in particolar modo ad essere citato, senza spiegare che solo grazie alla presenza della spina (plug-in) per la ricarica della batteria di trazione, il veicolo è in grado di percorrere decine di chilometri in modalità elettrica.

Un distinguo che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto mettere in evidenza, con una circolare dello scorso 3 dicembre 2019. In sostanza, sono stati introdotti tre Gruppi che indicano il livello di emissioni CO 2 dei veicoli ibridi: Gruppo 1 ≤ 60 g/km (veicoli ibridi plug-in), Gruppo 2 tra 61 e 95 g/km (veicoli ibridi standard), Gruppo 3 ≥ 95 g/km (veicoli ibridi senza ricarica esterna, noti commercialmente come “Micro hybrid” e “Mild hybrid”)

Una netta ripartizione, che dimostra come in numerose vetture il motore elettrico sia utilizzato unicamente con funzione di supporto, senza significativa riduzione dei valori emissivi di CO 2 .

Groupe PSA affronta la sfida della transizione energetica preparata grazie a una strategia che consente di offrire le tecnologie più efficienti nella riduzione delle emissioni di CO 2 .

Tecnologia 100% elettrica che garantisce un livello di emissioni CO 2 pari a 0 g/km con un’autonomia fino a 340 km (ciclo WLTP). Queste prestazioni ambientali sono premiate con gli ecoincentivi statali da 4.000 € fino a 6.000 € in caso di rottamazione, accesso gratuito in ZTL, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Tecnologia PLUG IN HYBRID ovvero l’ibrido “con la spina”, che assicura prestazioni con emissioni CO 2 da 29 g/km (ciclo WLTP) da record ed un’autonomia in Full electric fino a 59 km (ciclo WLTP). Massima espressione della sinergia tra motore termico e elettrico, permette di sfruttare nella maniera più efficace la trazione elettrica. Beneficia inoltre degli ecoincentivi statali, al contrario delle motorizzazioni Hybrid non ricaricabili e Mild Hybrid. Gli ecoincentivi statali prevedono da 1.500 € fino a 2.500 € in caso di rottamazione, oltre all’accesso in ZTL gratuito o con pedaggi ridotti, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Groupe PSA è da sempre un leader della mobilità sostenibile con un approccio a 360° dalla produzione alla commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale per tutti i suoi Brand automobilistici Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel supportati da una gamma di servizi connessi legati alla mobilità con il Brand Free2Move. Ogni nuovo modello presentato da Groupe PSA avrà una versione elettrificata ed entro il 2025 tutti i modelli di vetture e veicoli commerciali del gruppo saranno elettrificati.

Attualmente sono già ordinabili 4 vetture Full Electric di ultima generazione (DS 3 CROSSBACK E-TENSE, e-208, e-2008, Corsa-e) e 6 vetture Plug in Hybrid (DS 7 CROSSBACK E-TENSE, 508 Fastback HYbrid, 508 SW HYbrid, 3008 HYbrid&HYbrid4, Grandland X Hybrid4, C5 Aircross Hybrid).

Le convinzioni etiche di Groupe PSA hanno generato scelte tecnologiche all’avanguardia e senza compromessi per garantire una mobilità sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e la piena conformità, fin dal primo giorno dell’anno, all’obiettivo di riduzione della CO 2 stabilito dalla comunità europea a partire dal 2020.

(*) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.37409 del 3/12/2019 relativa alla classificazione dei veicoli ibridi, quali autovetture, veicoli commerciali e autobus.