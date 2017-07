Groupe PSA: il fatturato cresce del 5% nel primo semestre 2017

« Le performance record di Groupe PSA sono state ottenute grazie ai nostri clienti, che hanno reso possibile il successo dei nostri ultimi lanci, e all’impegno dei collaboratori del gruppo, costantemente impegnati per il raggiungimento degli obiettivi del piano Push to Pass. L’efficacia e l’agilità con cui le equipe hanno saputo superare i venti contrari ispirano fiducia nella capacità di Groupe PSA di affrontare le sfide future. » ha dichiarato Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di Groupe PSA

Il fatturato del Gruppo è pari a 29 165 M€ nel 1° semestre 2017, in crescita del 5% rispetto al 1° semestre 2016. La crescita cumulata dall’inizio del piano Push to Pass a tasso di cambio costante è di +8,2%.



Il fatturato della divisione Automobile è pari a 19 887 M€, anch’esso in aumento del 3,6% rispetto al 1° semestre 2016, grazie soprattutto al successo dei nuovi modelli e alla nostra politica dei prezzi.



Il Risultato operativo corrente del Gruppo ammonta a 2 041 M€, in crescita dell’11,5% rispetto al 1° semestre 2016. Con un risultato operativo corrente di 1 442 M€, la divisione Automobile registra un incremento del 10,7% rispetto al 1° semestre 2016 e raggiunge un livello di redditività record del 7,3%, nonostante gli aumenti dei prezzi delle materie prime e l’impatto negativo dei tassi di cambio. Questa performance deriva in particolare da un mix prodotto favorevole e dal prosieguo della riduzione dei costi.



Iricavieonerioperativinoncorrentisonoparia-112 M€ contro-207M€nel1°semestre 2016.

Gli oneri finanziari netti del Gruppo sono stati ridotti a -121 M€ contro -150 M€ nel 1° semestre 2016.



Il risultato netto consolidato del Gruppo è pari a 1 474 M€ nel corso del 1° semestre, in crescita di 91 M€, nonostante l’impatto negativo delle operazioni in Cina. Il risultato netto quota Gruppo è di 1 256 M€ contro 1 212 M€ nel 1° semestre 2016. 4

Il risultato operativo corrente di Banque PSA Finance è pari a 312 M€ , in aumento del 5,1% rispetto al 1° semestre 2016.

Il risultato operativo corrente di Faurecia ammonta a 587 M€, in aumento del 19,8% rispetto al 1° semestre 2016.

Il free cash flow delle attività industriali e commerciali ammonta a 116 M€, trainato dal miglioramento del margine lordo di autofinanziamento.

Il livello degli stock ammonta, a fine giugno 2017, a 374 000 veicoli (compreso lo stock posseduto dalla rete indipendente), in calo di 25 000 veicoli rispetto a fine giugno 2016.

La posizione finanziaria netta delle attività industriali e commerciali è migliorata ed è pari a 7 631 M€ al 30 giugno 2017, in crescita di 818 M€ rispetto al 31 dicembre 2016.

Prospettive di mercato

Per il 2017, il Gruppo prevede un mercato automobilistico in crescita di circa il 3% in Europa, e del 5% in Cina, in America Latina e in Russia.

Obiettivi operativi

Gli obiettivi del piano Push to Pass sono: 5

- Un margine operativo corrente medio superiore al 4,5% per la divisione Automobile nel periodo 2016-2018 e un target superiore al 6% nel 2021; una crescita del 10% del fatturato del Gruppo tra il 2015 e il 2018 , con un target di un 6 ulteriore 15% entro il 2021