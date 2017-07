Groupe PSA : la telecamera multifunzione: occhio alla velocità

Design, estetica, sicurezza, emissioni, prestazioni e… sistemi di assistenza alla guida. Oggi come oggi, soprattutto questi ultimi, rappresentano per i costruttori di automobili un “campo di battaglia” nel quale sfidarsi a viso aperto per conquistare nuovi clienti. La cosa interessante in questa “guerra dei roses” è che, chi ne beneficia, è sicuramente l’automobilista che, grazie a questi sistemi di assistenza alla guida, sulla sua nuova vettura, ha a disposizione maggior comfort e maggior sicurezza, il tutto a vantaggio del sempre più richiesto piacere di guida.

In PSA, il gruppo automobilistico francese composto da Peugeot, Citroen e DS, li definiscono ADAS che sta per Advanced Driver Assistance System. Per saperne di più, abbiamo incontrato Roberto Paganini responsabile formazione del Gruppo PSA Italia con il quale abbiamo parlato di telecamera multifunzione…

D) Cosa sono i sistemi di assistenza alla guida?

R. P.) I sistemi di assistenza alla guida sono tutte quelle tecnologie che permettono all’automobilista di guidare al meglio in tutte le situazioni. Quando guidiamo un autoveicolo, utilizziamo i nostri sensi come la vista, l’udito e il tatto. Bene, i sistemi automatici abbinano ai nostri sensi dei sensori veri e propri che ci aiutano in certe particolari situazioni.

D) Video camera multifunzione: di cosa si tratta?

R.P.) Posizionata sul parabrezza, è definita “multifunzione” proprio perché compie diverse funzioni. Una di queste è sicuramente è il rilevamento dei limiti di velocità. La telecamera riesce a leggere i cartelli stradali che si trovano ai lati della strada e, una volta letti, li propone direttamente sul quadro strumenti, indicando la velocità massima consentita. Il cliente, poi, con un semplice click sul regolatore di velocità – che è presente su tutte le vetture del nostro gruppo – può memorizzare la velocità letta sul cartello, trasferendola ben in evidenza sul cruscotto. Il sistema è implementato con il navigatore quindi è in grado di capire se si sta viaggiando alla giusta velocità.