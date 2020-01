Groupe PSA lancia Spoticar, piattaforma per la vendita dell’usato multimarca

Il Gruppo PSA lancia anche in Italia, dopo averlo commercializzato in altri 11 paesi Europei, Spoticar, il nuovo marchio commerciale multimarca per i veicoli d’occasione, che nasce dalla fusione di tutti i brand classici dell’usato del gruppo. La professionalità della rete dei rispettivi marchi e gli accurati controlli che vengono effettuati sui veicoli usati, sono il risultato di una specifica preparazione per la rivendita, frutto di ben 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di inquinamento.

Una verifica esemplare delle auto da parte dei concessionari consentirà a Spoticar di proporre ben tre tipologie di garanzie per veicoli fino a 10 anni di anzianità: la garanzia Premium, attivabile per veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio al momento della vendita non superiore a 100.000 km; la garanzia Advanced per veicoli da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000 Km e la garanzia Essential attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni con chilometraggio illimitato. Inoltre, i clienti Spoticar avranno la possibilità di usufruire di una piattaforma digitale per la loro salute.

Spoticar e Europ Assistance offrono, infatti, MyClinic, un innovativo sistema di monitoraggio della propria salute. In caso di un problema di salute grazie ad un algoritmo medico certificato basato su 750 diagnostiche di medicina generale il Cliente può fare un’autovalutazione dei propri sintomi oppure rivolgersi ad un medico specialista per chiedere un video consulto medico. MyClinic offre anche altri servizi come la “cartella salute” dove monitorare i propri parametri vitali e il “passaporto salute” traducibile in 10 lingue. Spoticar non si limita alle vetture per il cliente privato, proponendo veicoli commerciali destinati a professionisti che possono usufruire di unagaranzia estesa a 24 mesi, con chilometraggio illimitato ed assistenza H24 per lo stesso periodo. Il sito web spoticar.it diventerà il punto di partenza per la ricerca dei veicoli usati, che poi potranno essere testati e ritirati nei 160 punti Spoticar che verranno inaugurato entro la fine dell’anno.

“Noi tratteremo Spoticar come uno dei nostri brand automobilistici, con le stesse garanzie e la stessa attenzione - ha commentato Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia -. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2021 il milione di vendite di vetture usate in Europa, con un contributo di 100mila auto in Italia. In un mercato mondiale in forte evoluzione, concorrenziale ed altamente digitalizzato, il lancio di Spoticar dimostra nuovamente la capacità di sfidare le convenzioni, alla base della continua crescita di Groupe PSA”.