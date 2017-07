Groupe PSA: manteniamo la giusta distanza di sicurezza

Design, estetica, sicurezza, emissioni, prestazioni e… sistemi di assistenza alla guida. Oggi come oggi, soprattutto questi ultimi, rappresentano per i costruttori di automobili un “campo di battaglia” nel quale sfidarsi a viso aperto per conquistare nuovi clienti. La cosa interessante in questa “guerra dei roses” è che, chi ne beneficia, è sicuramente l’automobilista che, grazie a questi sistemi di assistenza alla guida, sulla sua nuova vettura, ha a disposizione maggior comfort e maggior sicurezza, il tutto a vantaggio del sempre più richiesto piacere di guida.

In PSA, il gruppo automobilistico francese composto da Peugeot, Citroen e DS, li definiscono ADAS che sta per Advanced Driver Assistance System. Per saperne di più, abbiamo incontrato Roberto Paganini responsabile formazione del Gruppo PSA Italia con il quale abbiamo parlato di video camera…

D) Cosa sono i sistemi di assistenza alla guida?

R. P.) I sistemi di assistenza alla guida sono tutte quelle tecnologie che permettono all’automobilista di guidare al meglio in tutte le situazioni. Quando guidiamo un autoveicolo, utilizziamo i nostri sensi come la vista, l’udito e il tatto. Bene, i sistemi automatici abbinano ai nostri sensi dei sensori veri e propri che ci aiutano in certe particolari situazioni.

D) Cos’è l’allerta rischio collisione?

R.P.) Grazie al nostro radar posizionato nella parte anteriore dei veicolo è possibile gestire il sistema allerta rischio collisione. Come sappiamo, nella vita di tutti i giorni, quando guidiamo i nostri veicoli, c’è la possibilità di distrarsi, anche per un solo momento. Bene, queste piccole distrazioni a volte possono essere fatali. Basta mezzo secondo, infatti, per essere coinvolti in un tamponamento a catena. Bene, grazie al nostro sistema, questo non accade perché il radar è sempre vigile e controlla tutto ciò che succede attorno a noi. Il sistema, non appena si accorge della non reazione da parte del conducente, in un primo momento interviene con il livello sonoro n° 1 e, subito dopo, interviene con il livello 2 in cui aumenta il sonoro, facendo lampeggiare la scritta rossa “FRENARE”.