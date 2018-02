Groupe PSA, nasce una nuova generazione di veicoli multispazio

Dopo l’offensiva SUV, il Gruppo PSA, al quale si è aggiunto Opel, sposta l’obiettivo verso il segmento delle Multispazio. In cantiere, tre nuovi modelli destinati a farsi spazio puntando su abitabilità, modularità e spazio.

Questi nuovi modelli prevedono gruppi motopropulsori ed equipaggiamenti di assistenza alla guida di ultima generazione. La nuova offerta di veicoli propone ai Clienti del Multispazio le migliori funzioni disponibili in materia di prestazioni, con un’abitabilità, una modularità e un volume del bagagliaio ai massimi livelli del mercato. Per coprire tutti i tipi di utilizzo del segmento, vengono proposte due lunghezze, ognuna in versione 5 e 7 posti.

Il design esterno dei nuovi Multispazio è caratterizzato da una silhouette dalle proporzioni equilibrate e dinamiche, con un cofano alto e corto che apporta modernità, compattezza, robustezza e sicurezza, e integra allo stesso tempo i codici stilistici specifici di ciascun marchio. Ogni veicolo si distingue anche per uno stile degli interni che si inserisce perfettamente nell’universo del marchio corrispondente. Queste novità di prodotto verranno presentate nelle prossime settimane dai diversi brand.

I modelli dei quattro marchi saranno prodotti nei siti di Vigo (Spagna) e Mangualde (Portogallo). Per soddisfare gli obiettivi commerciali della nuova offerta, nei prossimi mesi saranno create una quarta squadra a Vigo e una terza a Mangualde. Le due fabbriche del Polo Industriale Iberico, che soddisfano gli standard più elevati in termini di prestazioni di Groupe PSA, hanno apportato profondi cambiamenti per accogliere i nuovi modelli.

Stoccaggio automatico nelle linee di stampa, controllo geometrico della qualità mediante visione artificiale, robot collaborativi (cobots), sistema Full Kitting con distribuzione tramite AGV (veicoli autoguidati): queste sono solo alcune delle innovazioni industriali che portano i due siti nell’era della Fabbrica 4.0!

A segure, arriveranno anche le versioni commerciali.: “Con questa nuova offerta competitiva – dichiara Olivier Bourges, Direttore dei Programmi e della Strategia – proponiamo alla nostra clientela di privati una nuova generazione di Multispazio che faranno la differenza in termini di stile e prestazioni. Sono un’applicazione concreta del nostro programma Push to Pass: partendo da un’unica piattaforma, oggi presentiamo modelli molto differenti che interpretano perfettamente il DNA di ciascuno dei nostri marchi”.