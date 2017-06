Groupe PSA Peugeot, Citroen, DS: Advanced Grip Control e vai dove vuoi

Quello dei SUV non solo è il segmento che è cresciuto più di tutti negli ultimi 15 anni (+ 45% dal 2012 al 2016) ma è anche quello in cui tutti i costruttori sono presenti con almeno un modello. Logico quindi aspettarsi tanta concorrenza che, a colpi di “idee tecnologiche”, a lungo andare (è proprio il caso di dirlo), va a esclusivo vantaggio del cliente. Bene, l’Advanced Grip Control, è una delle “idee tecnologiche” più interessanti del gruppo PSA ( Peugeot ,Citroen, DS).

In pratica, senza avere le quattro ruote motrici (che significa maggior peso della vettura quindi maggiori consumi ed emissioni), grazie all’Advanced Grip Control, la vettura è in grado di andare dappertutto. Si tratta, infatti, di un ottimo sistema di motricità potenziata, dotato di 5 modalità di aderenza (Normale, Neve, Fango, Sabbia e ESP), selezionabili attraverso un selettore posizionato sulla consolle centrale. Ad esso sono inoltre abbinati cerchi e pneumatici specifici da 18” All Seasons M+S (Mud & Snow) e il sistema Hill Assist Descent Control (HADC). Quest’ultimo garantisce una funzione di assistenza in discese molto impegnative e permette di controllare alla perfezione - e in tutta sicurezza - la vettura e la sua traiettoria.

Il sistema è innovativo perché può mantenere il veicolo a bassissima velocità (3 km/h), apportando controllo e sicurezza in situazioni che generano ansia. Questa funzione si può attivare mediante un apposito pulsante sistemato anch’esso sulla consolle centrale.

Come e quando utilizzare l’Advanced Grip Control? Innanzitutto va’ detto che non è sistema che agisce autonomamente perché è il guidatore che, a seconda delle condizioni stradali che si trova ad affrontare, decide di scegliere la modalità idonea. La modalità “Standard” è quella che viene utilizzata nelle condizioni “normali”, quindi in città, in autostrada e in strade tranquillamente percorribili; la modalità “Neve” è la scelta giusta per percorrere strade innevate e/o ghiacciate e proprio questo caso permette di verificare l’intelligenza del sistema sesso: una volta che l’auto è in trazione e prende velocità, esso, oltre i 50 km/h, si riporta automaticamente nella modalità “Standard”.

La modalità "Fango" è ancora pensata per la fase della partenza e si incarica di distribuire la coppia motrice alla ruota anteriore che ha maggiore aderenza (fino al 100%), lasciando all'altra la possibilità di pattinare e liberare così i tasselli dal fango; in fase di progressione il sistema gestisce il pattinamento e rimane attivo fino agli 80 km/h. Spostando il selettore su "Sabbia", invece, si ha a disposizione un maggiore pattinamento contemporaneo delle due ruote motrici, per far avanzare il veicolo e ridurre il rischio di insabbiamento, fino ai 120 km/h. Se il guidatore, infine, volesse gestire in assoluta autonomia il comportamento dinamico della vettura può disattivare ESP e Grip Control con la modalità ESP Off, fino al limite di 50 km/h.

Insomma, grazie all’Advanced Grip Control, ci sono tutti i presupposti per andare dappertutto e nella massima sicurezza.