Groupe PSA Peugeot Citroen DS: sempre più sicurezza con la Top Rear Vision

I motivi di acquisto di una vettura sono parecchi e sicuramente, fra questi, ci sono il comfort, la sicurezza e la facilità di utilizzo. Guidare una vettura deve essere sì un piacere, quindi, ma deve essere anche una comodità. Certo, per la guida autonoma dovremo aspettare ancora qualche anno ma, nel frattempo, è utile affidarsi a tutti quei sistemi di assistenza alla guida che, in un modo o nell’altro, semplificano la vita a bordo, soprattutto di chi è al volante.

Fra le manovre più fastidiose – soprattutto in città dove gli spazi diventano sempre più piccoli - ci sono quelle di parcheggio che, spesso e volentieri, a causa della poca visibilità, ci costringono a portare la vettura dal carrozziere. Bene, è proprio in questo contesto che si inserisce il Top Rear Vision, firmato Citroen: autentico ed esclusivo, questo sistema permette alla telecamera – che si aziona inserendo la retromarcia - di inviare sul Touch Screen da 7’’ un’immagine della zona posteriore a 180° vista dall’alto. Quando il veicolo si avvicina a un ostacolo, il sistema ingrandisce la zona posteriore per visualizzare in modo preciso la distanza rimanente. La telecamera trasmette sul Touch Pad 7” un’immagine schematica della zona posteriore, con 180° di visuale verticale.

La tecnologia Top Rear Vision permette quindi di vedere tutto ciò che si trova dietro alla vettura, aiutando il guidatore a parcheggiare anche negli spazi più ristretti, grazie alla visualizzazione delle linee virtuali che semplificano perfino la manovra più difficile.

Quali sono i vantaggi che porta i Top Rear Vision rispetto a una telecamera di retromarcia tradizionale? Innanzitutto una migliore visibilità grazie a uno schermo più grande; l'anteprima del perimetro laterale anteriore destro e sinistro del veicolo corrisponde alla realtà al retrocedere della macchina e, grazie alla funzione di zoom automatico, una migliore precisione nell’approccio all’ostacolo.