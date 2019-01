Groupe PSA, primo costruttore estero in Italia nel 2018

Nel 2018 Groupe PSA ha immatricolato in Italia 323.761 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 15,5%, guadagnando 0,7 punti percentuali rispetto al 2017. Grazie a questi ottimi risultati, Groupe Psa si posiziona saldamento come primo gruppo straniero in Italia in termini di quota di mercato.

La performance commerciale in tutti i mesi del 2018, rispetto all’anno precedente, è stata superiore a quella del mercato a conferma di un consolidato ed omogeneo trend di crescita già presente anche l’anno precedente. L’immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 1,1% in controtendenza rispetto al mercato che chiude l’anno con -3,4%.

Le autovetture best-seller del Gruppo nel 2018 sono state: Citroën C3 (con 40.712 immatricolazioni), Peugeot 208 (32.965 immatricolazioni), il SUV Peugeot 3008 (24.507 immatricolazioni) e Opel Corsa (22.300 immatricolazioni). Da soli, questi quattro modelli costituiscono oltre il 40% delle vendite effettuate dal Gruppo in Italia.

Buone le performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 34.503 immatricolazioni nei dodici mesi ed una quota del 19.1%, che consente a Groupe PSA Italia di rafforzare il secondo posto in termini di quota di mercato.

Massimo Roserba, Direttore Generale di Groupe Psa in Italia ha commentato: "Il bilancio del 2018, estremamente positivo e all’altezza dei nostri obiettivi e delle nostre ambizioni, ci ha consentito di crescere più del mercato e di posizionarci come primo costruttore estero in Italia. Il valore dei nostri prodotti ha ricevuto non solo l’apprezzamento del mercato ma anche quello dei giornalisti di settore che hanno decretato importanti riconoscimenti per le nostre vetture. DS 7 Crossback ha conquistato l’Auto Europa 2019, Citroën Berlingo e Opel Combo Life il premio AutoBest 2018, i Van Citroën Berlingo, Opel Combo e Peugeot Partner vincitori dell’International Van Of the Year e, infine, le vetture in lancio proprio a gennaio Citroën C5 Aircross e Peugeot 508 sono già tra le 7 finaliste del premio Car of the Year 2019.

Nel 2019 proseguiremo con l’offensiva prodotto che vedrà l’introduzione di una nuova generazione di vetture elettriche ed ibride ricaricabili che ci consentiranno un’offerta adeguata alle nuove esigenze del mercato e la continuità dei successi commerciali."