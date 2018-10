Groupe PSA primo costruttore in Europa nel mese di settembre

Il fatturato della divisione Automotive PCD ammonta a 8 485 M€, in crescita dello 0,8% rispetto al 3° trimestre 2017. L’impatto positivo del mix prodotto (+2,2%), delle vendite ai partner (+1,4%), del prezzo (+1,5%) e di altri fattori (+0,9%) hanno più che compensato gli effetti negativi dei tassi di cambio (-2,3%) e dei volumi (-2,9%). Il fatturato della divisione Automotive OV è pari a 3 877 M€ nel 3° trimestre 2018 contro 2 789 M€ nel terzo trimestre 20171.

Con un totale di 703 000 veicoli venduti, le vendite mondiali del 3° trimestre 2018 sono in aumento in Europa e in calo nei paesi extra-europei, soprattutto a causa della sospensione delle operazioni in Iran da maggio 2018.

Lo stock di PCD a fine settembre 2018 ammonta a 402 000 veicoli4 (compreso lo stock posseduto dalla rete indipendente), in aumento di 33 000 veicoli rispetto a fine settembre 2017. Lo stock di OV è di 173 000 veicoli a fine settembre 2018 (compreso lo stock posseduto dalla rete indipendente), in calo di 64 000 veicoli rispetto a fine settembre 2017.

Philippe de Rovira, Direttore Finanziario di Groupe PSA e membro del Comitato esecutivo, dichiara:

« L’attuazione del piano strategico Push to Pass e del piano PACE! di risanamento di Opel Vauxhall dimostra ancora una volta che questi piani sono una forte leva per raggiungere un livello di performance sostenibile, nonostante il contesto difficile. »

Prospettive di mercato: Nel 2018, il Gruppo prevede un mercato automobilistico in crescita del 2% in Europa, del 3% in America Latina, del 10% in Russia e dell’1% in Cina.

Obiettivi operativi

Il piano Push to Pass fissa i seguenti obiettivi per Groupe PSA (esclusa Opel Vauxhall):