Groupe PSA è protagonista all'edizione E_MOB 2018

Per il secondo anno consecutivo Groupe PSA partecipa a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che dal 27 al 29 settembre riunisce presso il Palazzo della Regione Lombardia, a Milano, istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia.

Le parole chiave di e_mob 2018 sono condivisione e diffusione. Condivisione del messaggio di sostenibilità ambientale grazie alla mobilità elettrica e diffusione delle colonnine e di tutti i metodi di ricarica di nuova generazione.

A Milano Groupe PSA porta la sua grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile (da oltre dieci anni è tra i costruttori con le più basse emissioni di CO2), in particolare in quella elettrica, campo in cui è pioniere e di cui intende mantenere una posizione di leader innovatore.

Protagonisti dello spazio espositivo di Groupe PSA a e_mob 2018 due dei suoi modelli 100% elettrici. Citroën C-Zero e Peugeot Partner Full Electric.

Citroën C-Zero è l’agility city-car quattro posti dalle dimensioni compatte: passo di 2,55 metri, lunghezza 3 ,48 metri, larghezza 1, 47 metri e raggio di sterzata di soli 4,50 metri. Con una partenza briosa e una velocità di punta di 130 km/h, è adatta ai trasferimenti urbani e suburbani, dove può far valere il notevole sprint del suo motore elettrico sincrono a magneti permanenti al neodimio (Nd) da 47 kWh (64 CV).

Citroën inoltre presenta la nuova offerta commerciale su C-Zero, disponibile nelle concessionarie con una promozione a partire da 18.900€ chiavi in mano. Questa nuova proposta è fra le migliori offerte presenti sul mercato ed è rivolta soprattutto alla Clientela privata che sempre di più si affaccia al mondo della mobilità elettrica. Questa offensiva commerciale si riflette anche sul mondo del noleggio a lungo termine. C-Zero è disponibile presso i principali noleggiatori a lungo termine con un canone mensile a partire da 245€ al mese.

Peugeot Partner Full Electric si caratterizza per una modularità ed una praticità che sono un punto di riferimento, ma anche per un volume di carico tra i migliori del suo segmento. Offre ai professionisti una soluzione adatta a tutti gli utilizzi, consentendo di accedere alle zone delle città regolamentate in maniera stringente quanto emissioni inquinanti, senza scendere a compromessi sulla praticità di utilizzo e il piacere di guida. È disponibile in due lunghezze: L1: di 3 metri, L2: 3,25 metri.