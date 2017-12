Groupe PSA, realtà solida e risorsa per l’economia nazionale

Con un fatturato di 2,7 miliardi di euro nel 2016, è tra le prime 90 realtà della penisola. E il 2017 che sta per chiudersi si preannuncia un anno decisamente positivo, quanto a risultati commerciali, per Groupe PSA Italia, coronato dalla conquista di due prestigiosi premi (Auto dell’anno 2017 per Peugeot 3008 e Auto Europa per Citroën C3), oltre che dall’inserimento di Citroën C3 Aircross tra le sette finaliste di Auto dell’anno 2018.All’interno di Groupe PSA, l’Italia riveste un ruolo importante in quanto è il primo contributore in termini di business in Europa, dopo la Francia.

Groupe PSA Italia è una realtà solida, che contribuisce attivamente all’economia nazionale. Il nostro Paese, inoltre, è uno tra i principali fornitori di componenti all’apparato industriale di Groupe PSA, per un totale di 430 milioni di euro. Tale fatturato è realizzato attraverso 82 aziende altamente specializzate, di piccole e medie dimensioni, che rappresentano un tessuto economico prezioso e ramificato in tutta la nazione.Nel complesso, il Gruppo può contare su 8.000 collaboratori, distribuiti su una rete di concessionarie e officine autorizzate dei marchi Citroën, DS Automobiles e Peugeot, rete costituita da 1.200 punti di contatto che supportano un parco circolante di tre milioni di veicoli, l'8% del totale.

Dal 1981 Groupe Psa ha inoltre una partnership industriale con FCA Group per quanto riguarda la produzione di veicoli commerciali nel sito produttivo di Sevel Sud, in provincia di Chieti. Nel complesso industriale, il più importante in quest’area geografica, sono impiegate oltre 6.000 persone.L’impatto del Gruppo in Italia non si limita al comparto economico-produttivo, ma coinvolge anche il settore pubblicitario, dove Groupe Psa è tra i principali spender in spazi pubblicitari.Con 60 milioni di euro investiti nel 2016 (dati Nielsen) è il terzo player nel settore automotive e tra i primi dieci in assoluto.Anche in futuro Groupe PSA vuol continuare a essere una risorsa importante per l’economia del nostro Paese, portando a compimento gli obiettivi di Push to pass, il piano di performance e crescita organica redditizia lanciato nel 2016.

Infatti l’ambizione di diventare entro il 2021 il fornitore di servizi di mobilità preferito dai clienti consentirà di sviluppare in Italia ulteriori aree di business, sfruttando le grandi potenzialità offerte dal digitale e dando spazio a nuove figure professionali.