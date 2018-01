Groupe PSA: successo dei veicoli commerciali

I veicoli commerciali del gruppo francese sono prodotti nel sito di Mangualde, in Portogallo e, visto che nel 2017 la produzione ha superato i 53.600 veicoli, il 7,8% in più rispetto al 2016, Groupe PSA ha pensato bene di creare un terzo team produttivo.

Nel 2017, Groupe PSA ha venduto complessivamente 476.500 veicoli commerciali leggeri, registrando un record storico, con un incremento del 15% rispetto al 2016. In Europa, il Gruppo consolida la sua leadership con il 20,2% del mercato dei veicoli commerciali leggeri, e con i marchi Peugeot e Citroën ha conquistato oltre il 50% della crescita di questo mercato. Fuori Europa, l’offensiva veicoli commerciali leggeri del Gruppo ha ottenuto i primi successi: in Eurasia le vendite sono aumentate del 55%, alla vigilia della produzione locale dei nuovi Peugeot Expert e Citroën Jumpy nel 1° semestre 2018, e in America Latina del 13% con una gamma di prodotti rinnovata e un’offerta completa di servizi nel 2018.

A Mangualde, con la produzione dei nuovi modelli programmata per il 2018, la creazione del nuovo team produttivo era prevista per fine anno, ma il progetto è slittato ad aprile 2018. Il terzo team sarà operativo almeno fino alla fine della produzione delle versioni attuali dei 2 modelli Peugeot Partner e Citroën Berlingo. La decisione di mantenerla sarà adottata in base all’accoglienza dei nuovi modelli da parte dei Clienti.