Groupe PSA:la mobilità elettrica parte da lontano

Il Gruppo PSA partecipa a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che dal 18 al 20 maggio riunisce nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia. Alla conferenza milanese PSA porta la sua grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile, in particolare in quella elettrica, un campo in cui è un vero e proprio pioniere e di cui intende mantenere una posizione di leader innovatore.

Nello spazio espositivo di e_mob al Castello Sforzesco di Milano saranno esposti tre dei suoi modelli 100% elettrici: la Peugeot iOn, la Citroen E-Mehari e in anteprima nazionale la Citroen E-Berlingo Multispace. L’impegno nella mobilità elettrica è ben evidenziato anche da DS Automobiles, il marchio premium, infatti, oltre ad essere tra i protagonisti del campionato Fia di Formula E -campionato mondiale che si disputa su circuiti ricavati nel centro di alcune delle più suggestive capitali ed in cui gareggiano esclusivamente monoposto a trazione elettrica- ha sviluppato l’innovativa E-Tense.

Sempre con l’obiettivo di essere leader innovatore, il Gruppo ha introdotto un anno fa il piano di performance e crescita denominato Push to Pass, che intende dare risposte concrete alla domanda di mobilità dei clienti, anticipando i cambiamenti negli usi dell’automobile. Infatti, gli studi di settore più accreditati sono concordi nel prevedere all’orizzonte del 2020 un incremento della richiesta di veicoli elettrici soprattutto nei segmenti più importanti del mercato destinati ad un utilizzo urbano e al trasporto commerciale.

La risposta di PSA a queste richieste è nel lancio tra il 2019 ed il 2021 di quattro modelli sviluppati sulla Common Modular Platform (CMP). Si tratta di una piattaforma unica al mondo dedicata esclusivamente alla produzione di una nuova generazione di veicoli elettrici (dalle city-car ai Suv e berline compatte) polivalenti e soprattutto in grado di offrire ai cliente importanti benefici: autonomia aumentata; ricarica facilitata e rapida anche utilizzando la normale presa domestica; abitabilità e volume di carico invariati rispetto al modello con propulsore tradizionale; massimo confort acustico.

L’incremento di autonomia sarà ottenuta con un pacco di batterie Litio – ioni in grado di erogare ben 50 kWh, a cui si aggiunge l’apporto di una pompa di calore di nuova generazione in grado di funzionare su un arco di temperature più ampio. In pratica, questo sistema è in grado di assicurare la funzione di riscaldamento con un consumo d’energia notevolmente inferiore a quello di un impianto tradizionale. Ciò si traduce in un incremento dell’autonomia di 50 chilometri. Il Gruppo punta poi a realizzare un sistema di ricarica ultra rapida delle batterie (l’80% in 30 minuti), da affiancare ad un caricatore interno al veicolo per uso domestica, anche in questo caso più efficiente: 100 chilometri in un’ora e mezza, carica completa in otto ore. Per sostenere ed accompagnare lo sviluppo previsto del mercato dei veicoli elettrici, PSA ha inoltre creato, anche in Italia, una Business Unit competente sulle strategie e politiche di marketing della gamma dei Veicoli Elettrici, oggi composta da cinque modelli.