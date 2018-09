Hannover 2018,Pirelli presenta le proprie tecnologia Cyber

gestori di ogni tipo di flotta: bus per il trasporto persone, flotte di veicoli per il trasporto urbano o regionale, compagnie di leasing e altre attività che vogliano aumentare la sicurezza e diminuire i costi. L’introduzione nel mercato inizierà nel primo trimestre 2019 e i paesi coinvolti nella prima fase saranno Italia e Regno Unito, ai quali seguiranno Germania e Brasile nel secondo trimestre dell’anno.

CYBER FLEET SMART

La soluzione Smart del sistema Cyber Fleet è una soluzione Plug&play, basata sull’installazione di sensori all’interno dei pneumatici che comunicano direttamente con la Smart App, un’app gratuita installata sullo smartphone del gestore del veicolo commerciale, l’autista o il proprietario della flotta. Questi potranno quindi configurare la flotta definendo i layout dei propri veicoli e avere sempre a disposizione una lista aggiornata con gli utlimi dati ricevuti. Al momento del controllo pneumatici, utilizzando la tecnologia Bluetooth, i sensori inviano le informazioni di pressione e temperatura alla Smart App che, in caso di pressione bassa o lento sgonfiamento, mostra un allarme per segnalare l’anomalia all’utente, il tutto in meno di 30 secondi, a fronte di 15-20 minuti necessari per un’operazione di questo tipo.

I dati sullo status dei pneumatici saranno trasmessi al cloud Pirelli che permetterà la condivisione di tali informazioni con tutti i device che si deciderà di sincronizzare. Periodicamente, grazie all’elaborazione di questi dati, il cliente riceverà un report di utilizzo dei pneumatici con indicazioni circa l’efficienza del veicolo.

L’ottimizzazione dei tempi permette un monitoraggio più frequente delle gomme, che si traduce in maggiore sicurezza alla guida. Facile e veloce da installare, Cyber Fleet Smart non richiede alcun hardware addizionale o sottoscrizione, così come non necessita l’acquisto di device professionali.

CYBER FLEET GATE

La velocizzazione delle attività di monitoraggio dei pneumatici, che diventa vera e propria automazione nel caso del Gate che si presenta come un’evoluzione della soluzione Smart della quale mantiene tutte le features, automatizzando però del tutto l’attività di controllo pneumatici. Un semaforo, installato nell’aera di deposito dei veicoli, riceve i dati dai sensori e li elabora in tempo reale, al passaggio del veicolo; una luce verde si illumina se tutti gli pneumatici sono in ottime condizioni, altrimenti una luce rossa avvisa della necessità di un intervento di manutenzione. Contemporaneamente, il Gate invia le informazioni al Cyber Fleet Control, un portale web consultabile in ogni momento dal gestore della flotta. Così, ogni volta che un veicolo entra o esce dall’area di deposito attraversando il gate, viene verificato lo stato dei pneumatici e l’informazione trasmessa attraverso il semaforo.

Anche la soluzione Gate prevede un report periodico, basato sull’analisi dei dati con informazioni utili alla gestione della flotta quali: indicazioni per una migliore gestione delle coperture, efficienza dei veicoli, manutenzione predittiva, consumo carburante.Come per la soluzione Smart, anche in questo caso è possibile scaricare gratuitamente la Smart App e utilizzare il proprio smartphone per monitorare ovunque e rapidamente la flotta.

Infine, Cyber Fleet Gate prevede la possibilità d’integrazione con il software gestionale della flotta.

“Le smart tyres - dotate di sensori Cyber in grado di estrarre le informazioni chiave dell’interazione fra il pneumatico e la strada - rappresentano una vera rivoluzione, spiega Gianni Guidotti, Chief Technical Officer Pirelli Cyber. Le soluzioni studiate da Pirelli Cyber