Harald Hamprecht nominato Vice President Communications di Opel

Prima di entrare in Opel nel maggio del 2012, Hamprecht ha lavorato come giornalista per undici anni, tra l’altro come Direttore della rivista specializzata Automotive News Europe, capocronista di auto motor und sport e direttore editoriale dei quattro portali sui motori di MotorPresse Stuttgart. In precedenza Hamprecht, laureato in economia aziendale, ha lavorato come corrispondente per la rivista specializzata Automobilwoche e come redattore per la rivista di investimenti TeleBörse del gruppo editoriale Handelsblatt. Hamprecht ha iniziato a lavorare nel settore automotive nel settembre 1993 con un tirocinio presso Opel.

Michael Göntgens è responsabile della comunicazione aziendale di Opel dall’ottobre 2016. Göntgens, operatore nel settore aviazione e laureato in economia aziendale con un master in comunicazione aziendale, ha svolto dal 2004 varie funzioni per il Gruppo Lufthansa, dove è stato infine per due anni Director Communications di Lufthansa Cargo. Tra le altre cose è stato portavoce stampa per le questioni finanziarie ed economiche di Lufthansa AG e dal 2010 al 2014 responsabile comunicazioni stampa e comunicazioni interne per Lufthansa Cargo.