Hertz presenta la Maserati Levante Limited Edition

Per festeggiare il centesimo anniversario, Hertz Europa ha stretto un accordo di collaborazione con Maserati, per la realizzazione di un’edizione limitata speciale di Maserati Levante, da inserire nella sua flotta europea. La Maserati Levante 100° Anniversario presenta una serie di tocchi speciali Hertz davvero unici, elementi grafici esterni e dettagli interni d’effetto, per un'esperienza di guida unica.

Maserati Levante è un SUV come nessun altro, porta con sé la tradizione Maserati di grand touring e ispira viaggi di lunga percorrenza grazie al suo motore ad alte prestazioni, cambio automatico a 8 velocità e trazione integrale intelligente. Gli interni spaziosi ed eleganti, possono ospitare comodamente cinque passeggeri, offrono puro stile italiano Maserati, un sistema audio di alta qualità e tecnologia all'avanguardia.

Maserati Levante 100° Anniversario è ora disponibile per il noleggio con Hertz in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Si unisce ad altri modelli Maserati della flotta Hertz in mercati selezionati: le lussuose berline sportive Maserati Quattroporte e Ghibli. I veicoli rientrano in quelli con "Garanzia di marca e modello" attraverso cui Hertz assicura che i clienti guidino esattamente il modello che hanno prenotato.

In Italia anche questa Limited Edition, come gli altri modelli Maserati entra a far parte di Selezione Italia by Fun Collection, per vivere a pieno l’eleganza e il prestigio dello stile italiano.

Michel Taride, Presidente del Gruppo, Hertz International, ha dichiarato: "Per celebrare il nostro centenario, abbiamo stretto una partnership con Maserati, una delle case automobilistiche d'élite al mondo, e siamo entusiasti di presentare ai clienti di tutta Europa il nostro Levante 100° Anniversario. Renderà qualsiasi viaggio su strada davvero speciale. Siamo anche lieti di offrire Maserati Quattroporte e Ghibli in molte delle principali destinazioni in Europa. "

Punti Hertz in Europa per il noleggio di auto Maserati

Maserati Levante è disponibile nei seguenti punti Hertz:

Germania (Aeroporto di Monaco, Aeroporto di Francoforte)

Francia (Aeroporto di Parigi CDG, Aeroporto di Nizza, Aeroporto di Ginevra – lato francese)

Italia (Aeroporto di Roma FCO, Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Aeroporto di Venezia, Aeroporto di Olbia, Aeroporto di Firenze)

Spagna (Aeroporto di Barcellona, Aeroporto di Malaga)

Paesi Bassi (Aeroporto di Amsterdam Schiphol)

UK (Aeroporto di Londra Heathrow, Marble Arch)

Maserati Quattroporte e Maserati Ghibli sono disponibili nei seguenti punti Hertz:

Italia (Aeroporto di Roma FCO, Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Aeroporto di Venezia, Aeroporto di Olbia, Aeroporto di Firenze)

Paesi Bassi (Aeroporto di Amsterdam Schiphol)