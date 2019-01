Hey Mercdes!, ed entri nel mondo digitale della Stella

L’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella, basato su un’intelligenza artificiale con funzioni predittive, festeggia il suo primo compleanno. Dal suo debutto, al CES di Las Vegas dello scorso anno, di strada ne ha fatta, salendo a bordo di ben sette modelli della Stella, tra cui anche il nuovo Sprinter. Grazie alle piattaforme digitali di Mercedes me, Mercedes PRO e Mercedes me Connect Business, permette oggi di offrire servizi e funzionalità sempre più in linea con le necessità dei Clienti, garantendo una risposta personalizzata alle esigenze di infotainmente di gestione del business.

Hey Mercedes! Per entrare nell’universo MBUX, basta una parola, sfruttando l’intelligenza artificiale avanzata del Voicetronic, oggi in grado gestire una gamma crescente di ambiti tematici (‘domain’) nei quali MBUX è capace di comprendere domande complesse e rispondere velocemente: sport, andamento della Borsa, calcoli e argomenti di cultura generale.

Un viaggio digitale che inizia già nel salotto di casa, sfruttando la compatibilità con i principali assistenti vocali e wearable device come Amazon Echo, Google Home, Apple Homepod e Garmin. Un’interazione domotica che va in due direzioni: da casa è, infatti, possibile attivare la gestione attiva della vettura, richiederne la localizzazione, la scadenza dei tagliandi e numerose altre funzionalità, tra cui l’invio di un’indirizzo per la navigazione. Dalla vettura si possono, invece, gestire le principali funzioni di domotica come l’accensione o lo spegnimento delle luci o il riscaldamento di casa. Una volta saliti a bordo, attraverso la creazione di profili personalizzati, l’MBUX conserva le nostre preferenze, settando automaticamente la regolazione degli specchi, il setup del supporto lombare o le emittenti radio preferite e personalizzando la grafica del cockpit

Anche la navigazione entra in una nuova dimensione grazie alla Realtà Aumentata e innovazioni quali la navigazione predittiva che analizza i nostri spostamenti e in base alle abitudini propone automaticamente una serie di destinazioni possibili. Attraverso il protocollo Car-to-X, l’MBUX dialoga con gli altri utenti della strada e segnala prontamente situazioni di pericolo, come ad esempio incidenti, veicoli in panne o presenza di ghiaccio sul manto stradale. È, inoltre, disponibile l’innovativo servizio di navigazione What3Words: tutto il mondo mappato in tre parole.

Viaggiare in piena sicurezza con un’assistente sempre al nostro fianco che ci fornisce informazioni sul meteo in tempo reale, ci suggerisce hotel e ristoranti, sfruttando la partnership con Tripadvisor e Yelp, e ci permette di inviare sms sfruttando le funzioni avanzate del Voicetronic ed evitando ogni distrazione.

Grazie alla capacità di riconoscere i movimenti, il sistema di assistenza per gli interni MBUX rende l'abitacolo ancora più intelligente. Con la sua tecnologia innovativa MBUX supporta gli occupanti rendendo la gestione di diverse funzioni per il comfort e di MBUX ancora più facile e intuitiva. Il sistema di assistenza per gli interni funziona senza contatto delle mani, sia in presenza di irraggiamento solare che in piena oscurità.

Permette, ad esempio, di modificare il contenuto dello schermo semplicemente avvicinando una mano al touchscreen della plancia portastrumenti o al touchpad sulla consolle centrale. A seconda del menu visualizzato, vengono richiamati singoli elementi. Inoltre, il sistema è in grado di distinguere tra comandi impartiti dal guidatore o dal passeggero anteriore, quindi sa per quale sedile deve attivare, ad esempio, la funzione di massaggio.

Una caratteristica particolare del sistema di assistenza per gli interni è la funzione Preferiti, attivabile tenendo ferma la mano con il segno di ‘V’ del dito indice e medio sopra la consolle centrale. In questo modo è possibile impostare e richiamare qualsiasi comando gestibile da MBUX. Un tipico comando preferito è ‘Portami a casa’. Dal momento che il sistema è in grado di capire da chi proviene il comando, il guidatore e il passeggero anteriore possono assegnare allo stesso segno della mano funzioni preferite addirittura diverse tra loro.

Vi sono poi altre funzioni comandabili in modo intuitivo senza l'ausilio di gesti: quando si è al buio lo spot di lettura, ad esempio, può essere acceso e spento avvicinando la mano al retrovisore interno; se in assenza di luce il guidatore allunga la mano in direzione del sedile lato passeggero non occupato, si attiva automaticamente la relativa illuminazione, che facilita l'individuazione degli oggetti presenti. Non appena la mano si allontana, la luce si spegne automaticamente.