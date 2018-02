Hyundai a Ginevra presenta la Kona 100% elettrica

Al prossimo Salone dell'auto di Ginevra 2018 Hyundai presenta la nuova Kona Electric, il primo SUV a zero emissioni del gruppo. Il nuovo modello va a rafforzare la leadership del marchio nell’ambito delle tecnologie sostenibili: Hyundai, infatti, sarà il primo brand automobilistico a offrire in Europa un SUV compatto completamente elettrico che sarà disponibile sul mercato a partire dall’estate 2018.

La nuova Kona Electric offrirà la possibilità di scegliere tra due batterie di differenti capacità e uno dei motori elettrici più potenti disponibili sul mercato. Il SUV compatto a zero emissioni garantirà un’autonomia ai vertici della categoria tra le auto elettriche arrivando a toccare quasi 470 chilometri (con il nuovo ciclo di omologazione WLTP) e un carattere improntato al divertimento di guida. I guidatori potranno inoltre beneficiare di un’ampia scelta in termini di comfort e connettività, nonché di tecnologie di sicurezza attiva e di sistemi guida assistita Hyundai SmartSense.

La nuova Kona Electric consente di fondere in unico prodotto le due tendenze in più rapida crescita nel settore automotive: lo stile SUV e l’elettrificazione. Hyundai è il primo costruttore a offrire questi due elementi in Europa e si conferma all'avanguardia nella mobilità ecologica offrendo già la più ampia gamma di propulsori green. Dopo aver introdotto nel 2013 il primo veicolo elettrico a celle a combustibile prodotto in serie, l'ix35, recentemente Hyundai ha presentato il suo successore, il nuovo SUV a idrogeno Hyundai Nexo.

Inoltre, il modello di successo IONIQ rappresenta l’unica auto al mondo disponibile con tre diversi propulsori elettrificati (ibrido, elettrico, oppure ibrido plug-in) sulla stessa carrozzeria.