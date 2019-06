Hyundai: con la campagna Next Awaits racconta la sua storia

La casa coreana lancia Next Awaits, la nuova campagna di comunicazione che racconta come la storia del marchio abbia contribuito a consolidare quella tensione all’innovazione continua, che nel tempo l’ha reso player mportante della mobilità del futuro.

Il titolo della campagna “Next Awaits” nasce proprio dalla convinzione di Hyundai che il progresso non sia un caso, ma affondi le sue radici nella storia e da essa sia plasmato.

“Quando Hyundai ha esordito in Europa, negli anni Settanta, con la Pony, la storia dell’azienda era praticamente sconosciuta. Quasi come non ci fossimo presentati”, spiega Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente Marketing e Prodotto di Hyundai Europa. “La campagna Next Awaits ci dà l’opportunità di raccontare l’animo Progressive che ha contraddistinto Hyundai sin dagli inizi, e di come esso ci stia ispirando nella strada verso il futuro, che prevediamo ancor più emozionante”.

Next Awaits

Il motto della campagna “Next Awaits” nasce dalla consapevolezza che Hyundai sia arrivata dove si trova oggi grazie alla capacità di rischiare e di agire da leader, assicurandosi un ruolo da pioniera in ambiti per nulla scontati. E non ha intenzione di fermarsi proprio ora.

La campagna è costituita da soggetti per la stampa, per il web e soprattutto dal film “Next Awaits”, che ne rappresenta il cuore. Lo spot principale racconta, attraverso un flashback, il percorso di evoluzione di Hyundai, dalle sue origini industriali fino alla trasformazione in casa automobilistica oggi leader nella mobilità del futuro. Insieme a quelli che sono gli attuali modelli simbolo di questa evoluzione – IONIQ, KONA Electric e il SUV NEXO a idrogeno – nel film compaiono alcune tra le più amate automobili vintage di Hyundai: una tra tutte, l’iconica Pony. La campagna è poi animata anche da altri spot, che vedono protagonisti alcuni tra i modelli di punta della gamma Hyundai, tra cui IONIQ, Kona Hybrid e la fortunata -i family.

La parola a Giorgetto Giugiaro

In occasione del lancio della campagna “Next Awaits”, Hyundai ha intervistato uno dei più importanti designer di auto del panorama internazionale: il Cavalier Giorgetto Giugiaro.

Un personaggio fondamentale per la storia di Hyundai: dalla matita del “Designer del Secolo” (così fu eletto Giugiaro da una giuria di 132 esperti nel 1999) è nata infatti nel 1974 la Pony, una delle protagoniste della campagna di comunicazione “Next Awaits”: è il modello con cui Hyundai si è affacciata in Europa.

Nell’intervista, Giugiaro ripercorre il passato, il presente e il futuro del design dell’auto, attraverso le sfide che il comparto si trova ad affrontare nelle diverse epoche.

Berlina compatta a trazione posteriore, la Pony è stata la prima Hyundai prodotta in serie, presentata nel 1974 al Salone dell’auto di Torino e commercializzata in Europa dal 1978. Rimane per diversi anni il modello di punta del brand e viene soprannominata “kukmincha” (l’auto del popolo).

“Il mio stato d’animo quando ho disegnato la Hyundai Pony - racconta Giugiaro - era quello di un giovane che aveva iniziato la sua strada di progettista, desideroso di trovare un’idea tecnicamente valida. Avevo la responsabilità di realizzare una vettura di grande serie per un Paese che si affacciava su mercato molto agguerrito. Doveva essere capace di far sognare ma non troppo costosa, né difficile da costruire considerando le possibilità del Paese allora. Fu davvero una bella sfida”.

Un grande designer sa dunque dare vita ai gusti delle persone, attraverso soluzioni nuove e originali, creando, reinventando e imparando dal passato. Il progresso non avviene mai per caso, è plasmato dalla storia. Ed è esattamente questo che Hyundai esprime con la sua campagna “Next Awaits”.