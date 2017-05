Hyundai i20 la la city car dal design esclusivo

Hyundai per rispondere alle esigenze del mercato sempre più agguerrito nel segmento B rinnova la sua i20. Sulla nuova i20 arriva per la prima volta il navigatore con touchscreen da 7’’; dall’altro, la nuova versione Blackline che va a rafforzare l’offerta di i20 5 porte nella fascia bassa del listino, con dettagli estetici grintosi e un equipaggiamento completo.

Il nuovo allestimento Style vede l’introduzione per la prima volta nella gamma di i20 del navigatore con touchscreen da 7’’ con 7 anni di Live Services gratuiti (traffico, meteo, autovelox e punti di interesse), che si aggiunge al pacchetto di tecnologie già disponibili, tra cui climatizzatore automatico, sistema di avviso di superamento involontario della corsia (L.D.W.S.), luci posteriori con tecnologia a LED e retrocamera posteriore. La top di gamma Style con motore 1.0 T-GDI è disponibile al prezzo promo di 15.600€, con un importante vantaggio cliente pari a 3.900€.

Il nuovo allestimento Blackline, disponibile a partire da 11.000€ con un vantaggio cliente pari a 3.900€ sul prezzo di listino (1.2 75CV), arricchisce la gamma i20 con un look sportivo e dotazioni di alto livello. Bluetooth con riconoscimento vocale, comandi audio al volante, fendinebbia anteriori, insieme a cerchi in lega da 15’’ bruniti rendono questa versione perfetta per chi cerca un’auto di carattere che non accetta compromessi.

Hyundai i20, come anche le altre city car Hyundai, i10 e ix20, sarà grande protagonista del mese di maggio, con il porte aperte previsto sabato 13 e domenica 14 maggio 2017. Inoltre, per tutto il mese, Hyundai i20 5 porte 1.2 75 CV Classic + Radio sarà disponibile al prezzo promozionale di 9.950€, con un vantaggio di 4.250€ sul prezzo di listino.