Hyundai presenta la nuova serie App Mode della ix20

Hyundai aggiorna la ix20 presentando la serie speciale App Mode, che va a rafforzare l’offerta del modello con un ricco ed esclusivo equipaggiamento tecnologico. ix20 App Mode è basata sulla versione Comfort - best seller scelta da oltre il 70% dei clienti - a cui aggiunge un pacchetto di dotazioni generoso: la grande novità è rappresentata dall’introduzione in anteprima del sistema multimediale realizzato da Pioneer, rinnovando una partnership intrapresa nel 2011 con Hyundai i20 Sound Edition.

Hyundai ix20 App Mode connessa con Car Play e Android Auto

Perfettamente integrato in plancia, il nuovo Pioneer Multimedia System con schermo motorizzato touchscreen da 7’’ rende Hyundai ix20 App Mode una delle poche monovolume compatte a disporre di Apple CarPlay e Android Auto. I sistemi rendono la connettività accessibile a tutti, permettendo di navigare su internet, ascoltare la propria musica preferita e utilizzare in tutta sicurezza le funzioni dei dispositivi mobili oltre ai comandi vocali per effettuare chiamate o dettare messaggi. Inoltre è possibile utilizzare Google Maps o Waze per la navigazione e ricevere informazioni in diretta sul traffico senza togliere gli occhi dalla strada.

Hyundai ix20 di serie il nuovo Pioneer Multimedia System

Il nuovo Pioneer Multimedia System, con illuminazione del display personalizzabile, comprende un equalizzatore grafico a 13 bande, equalizzazione automatica e allineamento temporale che permette di personalizzare le impostazioni audio in base alle preferenze degli occupanti. Una migliore esperienza di ascolto è garantita anche dal sintonizzatore DAB che permette la ricezione delle stazioni radio digitali in qualità Digital Crystal Clear. La funzionalità Bluetooth offre infine la possibilità di connettere due telefoni contemporaneamente, consentendo di ascoltare musica in streaming e telefonare in vivavoce senza utilizzare alcun cavo.

Hyundai ix20 App Mode equipaggiamento completo

L’allestimento App Mode include anche cerchi in lega da 16’’, volante e pomello del cambio in pelle oltre a comandi audio al volante e sensori di parcheggio posteriori. Rispetto alla Classic, la versione d’ingresso della gamma ix20, la serie speciale App Mode è disponibile con un sovrapprezzo di soli 900 euro offrendo un equipaggiamento del valore di circa 2.000 euro (vantaggio cliente del 55%). La serie speciale è proposta anche con un pacchetto opzionale Comfort Pack, che include climatizzatore automatico, cruise control e luci posteriori a LED.

Hyundai ix20 App Mode sotto il cofano motori benzina e diesel

Hyundai ix20 App Mode è offerta con il motore 1.4 MPI da 90 CV, disponibile sia a benzina che con la doppia alimentazione benzina/GPL, e con il motore diesel 1.4 CRDi da 90 CV. Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio manuale. Già disponibile in tutta la rete di concessionarie Hyundai a un prezzo di listino di 17.500 euro, per il mese di ottobre ix20 App Mode è proposta a 13.650 euro.